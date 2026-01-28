PSG / Newcastle – Les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte Newcastle pour valider sa place dans le top 8 de la Ligue des champions. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Ce mercredi soir au Parc des Princes, un gros duel aura lieu entre le PSG (6e, 13 pts, +10) et Newcastle (7e, 13 pts, +10) pour faire partie du top 8 de la Ligue des champions, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Et pour cette rencontre importante, Luis Enrique doit composer sans Fabian Ruiz et Lee Kang-In. En revanche, il peut compter sur les retours de Matvey Safonov, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et João Neves.

À lire aussi : PSG / Newcastle – Les forces et faiblesses des deux équipes

Safonov titulaire, Doué sur le banc

Dans les buts, c’est Matvey Safonov qui fait son retour. En défense, le quatuor Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes est aligné. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery est associé à Vitinha et João Neves. Enfin, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola forment l’attaque parisienne.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Newcastle United

Huitième journée de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Slavko Vinčić – Arbitres assistants : Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič – Quatrième arbitre : David Šmajc – VAR : Christian Dingert et Sascha Stegemann

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Remplaçants : Chevalier, James, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Doué, L.Hernandez, Mayulu, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Le XI de Newcastle : Pope – Thiaw, Botman, Burn (c) – Miley, Ramsey, Tonali, Hall – Elanga, Woltemade, Willock Remplaçants : Ramsdale, Harris, Trippier, Wissa, Gordon, Barnes, Osula, J.Murphy, A.Murphy, Bruno Guimaraes, Shahar

: Pope – Thiaw, Botman, Burn (c) – Miley, Ramsey, Tonali, Hall – Elanga, Woltemade, Willock