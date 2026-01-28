PSG / Newcastle – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Newcastle en Ligue des champions. Luis Enrique devrait retrouver des forces vives dans son onze.

Sixième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG affronte Newcastle – au Parc des Princes – ce mercredi soir dans le cadre de la huitième et dernière journée de la phase régulière de la Champions League. Pour cette rencontre contre les Magpies, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur le retour de plusieurs cadres. Absent depuis le 4 novembre dernier avec le PSG, Achraf Hakimi postule pour une place dans le groupe du coach du PSG, tout comme Joao Neves et Fabian Ruiz. Deux d’entre eux devraient être titulaires ce soir selon Le Parisien et L’Equipe.

Barcola préféré à Doué ?

Chose assez rare, les deux quotidiens sont d’accord sur l’équipe que devrait aligner l’entraîneur du PSG ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. Pour la défense, le quatuor type devrait être choisi. Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche et une défense centrale Marquinhos-Willian Pacho. Pour le milieu de terrain, Luis Enrique devrait choisir Warren Zaïre-Emery, qui a réalisé de très belles choses dans le couloir droit de la défense en l’absence de l’international marocain, de Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, l’attaque serait composée de Khvicha Kvaratskhelia, d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe et Le Parisien : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

équipes probables PSG / Newcastle (L’Equipe)