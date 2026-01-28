PSG / Newcastle – Les forces et faiblesses des deux équipes

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte Newcastle avec pour objectif de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Bien placé dans le top 8 de la Ligue des champions depuis le début de sa campagne européenne, le PSG espère toujours y figurer à l’issue de cette dernière journée de la phase de ligue. Le constat est simple pour les Rouge & Bleu : une victoire face à Newcastle ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot) leur assurerait une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais les joueurs de Luis Enrique (6e, 13 pts) affronteront une formation qui aura le même objectif (7e, 13pt). Avant cette rencontre importante, focus sur les forces et les faiblesses des deux équipes, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

Un duel pour le top 8

Au Parc des Princes, le PSG devra livrer une véritable bataille face à Newcastle pour atteindre son objectif. D’autant plus que les Magpies se déplacent à Paris avec la même ambition : une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. À égalité de points (13 unités) et de différence de buts (+10), les deux formations n’auront pas le droit à l’erreur pour espérer accrocher une place dans le top 8, d’autant que d’autres équipes poussent derrière et comptent le même nombre de points (Chelsea, le FC Barcelone, le Sporting CP, Manchester City, l’Atlético de Madrid et l’Atalanta Bergame). Après un match nul sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0) et une défaite frustrante contre le Sporting CP (2-1), les champions d’Europe auront à coeur de renouer avec la victoire face à un adversaire physique. Autre preuve du calendrier difficile du PSG dans cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions : cinq de ses adversaires visent le top 8 (Tottenham 5e ; Newcastle 7e ; FC Barcelone 9e ; Sporting CP 10e ; Atalanta Bergame 13e) tandis que le Bayern Munich a assuré sa place dans le top 4 (2e, 18 pts) et que l’Athletic Bilbao (23e, 8 pts) et le Bayer Leverkusen (20e, 9 pts) sont bien partis pour se qualifier pour les barrages.

Retrouver son efficacité offensive

Si le PSG est la meilleure attaque de la Ligue des champions avec 20 buts inscrits, à égalité avec Arsenal et le Bayern Munich, Luis Enrique doit faire face à un manque de confiance chez certains éléments offensifs. Si Ousmane Dembélé revient en forme depuis son retour de blessure (quatre buts, deux passes décisives en 2026), d’autres joueurs, comme Désiré Doué, peinent à retrouver leur influence dans le jeu parisien. De son côté, Bradley Barcola est toujours aussi peu efficace dans la finition malgré son statut de meilleur buteur du PSG en Ligue 1 (7 réalisations). Le numéro 29 des Rouge & Bleu vendange de nombreuses situations de but, qui peuvent pénaliser sa formation. Pourtant, l’international français est l’offensif le plus remuant et entreprenant, un véritable paradoxe. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia manque de continuité dans ses prestations mais déçoit rarement dans les matchs à enjeu en Ligue des champions. Enfin, Gonçalo Ramos se montre performant uniquement en sortie de banc. De plus, les milieux de terrain et les défenseurs ne sont plus efficaces devant les cages adverses depuis quelques semaines. Entre blessures pour certains et usure physique pour d’autres, le dernier but inscrit par un joueur autre qu’un attaquant remonte au 6 décembre dernier avec une réalisation de Senny Mayulu face au Stade Rennais (5-0).

Un groupe quasi au complet pour affronter Newcastle

Avant ce match décisif face à Newcastle, Luis Enrique aborde cette rencontre avec une excellente nouvelle. En effet, le groupe parisien sera quasiment au complet pour ce rendez-vous. Seul Quentin Ndjantou manquera à l’appel, tandis que Lee Kang-In a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif. Avec les retours de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz et João Neves, le technicien espagnol pourra s’appuyer sur son équipe championne d’Europe, une situation rare dans cette saison 2025-2026. Si certains joueurs seront encore justes physiquement, ces nombreux retours seront une véritable plus-value pour la suite de la saison. Les retours des latéraux apporteront davantage de profondeur dans le jeu parisien tandis que Fabian Ruiz et João Neves seront précieux pour les projections offensives, un élément qui faisait défaut lors des dernières sorties des Rouge & Bleu.

Newcastle, une équipe qui excelle en transition rapide et sur les coups de pied arrêtés

Si Newcastle peine en Premier League (9e), à l’image de sa récente défaite contre Aston Villa (0-2), la formation anglaise fait bonne figure en Ligue des champions après son succès probant face au PSV Eindhoven (3-0) la semaine passée. Grâce à ce résultat, les Magpies peuvent rêver d’une qualification directe pour les huitièmes de finale. Si l’équipe d’Eddie Howe s’est inclinée contre l’OM (2-1) et le FC Barcelone (1-2), elle est parvenue à s’imposer face à l’Union Saint-Gilloise (0-4), au SL Benfica (3-0), à l’Athletic Bilbao (2-0), au PSV Eindhoven (3-0) et a concédé un match nul contre le Bayer Leverkusen (2-2). Surtout, cette équipe peut poser de grandes difficultés sur les principaux défauts du PSG : les coups de pied arrêtés offensifs avec des joueurs comme Nick Woltemade et Sven Botman ; un fort impact physique dans l’entrejeu avec Bruno Guimaraes et Joelinton ; et des transitions rapides en attaque avec des redoutables finisseurs comme Anthony Gordon (6 buts) et Harvey Barnes (5 buts).

Bruno Guimaraes, le facteur X de Newcastle

Depuis son arrivée à Newcastle en 2022, en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes est devenu un élément indispensable des Toons. Cependant, l’international brésilien est incertain après une blessure à la cheville contractée la semaine passée. Depuis son arrivée en Angleterre, le milieu de 28 ans a manqué neuf rencontres avec sa formation, et les Magpies n’ont jamais su s’imposer en son absence. Avec 8 buts et 6 passes décisives cette saison, Bruno Guimaraes est le joueur à surveiller dans le secteur offensif, mais également à contenir dans l’entrejeu. Son impact physique dans l’entrejeu peut mettre en difficulté la formation de Luis Enrique. Mais il ne pourra pas former sa paire avec son compatriote Joelinton, blessé et forfait pour ce match.

