PSG / Newcastle – Les mots très forts de Pacho pour Lucas Chevalier

À la veille de la réception de Newcastle en Ligue des champions, le défenseur du PSG, Willian Pacho, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille – au Parc des Princes – Newcastle pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans ce duel entre deux formations visant le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale, le tenant du titre aura à coeur de renouer avec le succès dans la compétition. Et à la veille de cette rencontre, Willian Pacho s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

L'état d'esprit de l'équipe avant le match

« Nous sommes très bien. L’état d’esprit est très bon, nous sommes déterminés. Nous avons une grande équipe, une grande idée de jeu et nous allons montrer l’équipe que nous sommes demain. »

Un mot pour les supporters

« Aller Paris. Les supporters sont importants pour nous. Depuis que je suis arrivé ici, j’ai senti leur soutien. »

Le match face à Newcastle

« C’est un match très important, on va jouer notre qualification dans le Top 8, on se sent bien. Ça va être très difficile contre un adversaire complexe. On est prêts, tous ensemble, pour livrer notre match demain. »

Comment prépare-t-il ce match en tant que défenseur ?

« On a vu beaucoup de vidéos sur eux. C’est une équipe physique, qui joue beaucoup de ballons dans le dos. On s’est préparé pour livrer le meilleur match possible offensivement et défensivement. J’espère que je pourrais aider, Je suis prêt et je sais ce qu’il faut faire pour demain. »

Le retour d’Achraf Hakimi

« Au niveau défensif, Hakimi est incroyable et nous aide beaucoup. Il faut dire que Warren a très bien assuré l’intérim et a joué de très belle manière. Mais à son poste, Hakimi est très bon offensivement et défensivement, il nous aide beaucoup. Il sait très bien lire le jeu. On espère que demain il sera au mieux pour qu’on puisse gagner parce que c’est très important pour nous en tant que groupe. »

La jeunesse de l’équipe rend-elle plus facile l’intégration dans le vestiaire ?

« Oui je pense que la jeunesse, le type de joueurs et le staff m’ont beaucoup aidé à m’adapter. Le club a fait tout son possible que je me sente bien et que ce soit plus confortable pour moi et ma famille en dehors du football. Le staff et l’entraîneur sont précis dans ce qu’ils demandent et cela m’a aidé pour m’adapter au mieux, de façon à pouvoir apporter beaucoup au club. »

Les critiques sur Lucas Chevalier

« Lucas est quelqu’un de très bien, on voit comment il travaille, son envie de gagner et la manière dont il défend notre équipe. On ne parle pas tant que ça, il y a encore peut-être un petit problème de langue mais c’est un joueur exceptionnel. J’aime beaucoup la manière dont il joue, il veut apporter beaucoup à l’équipe. Je lui fais toute confiance et je lui apporte mon soutien parce qu’il est toujours là pour l’équipe et il a toujours la même envie. Il veut toujours apprendre et faire face à ce qui nous arrive. Je crois que la force de l’équipe est la manière dont on fait face aux problèmes. »

Est-ce un objectif pour lui d’être le meilleur à son poste ?

« Quand je suis arrivé à Paris, mon objectif a toujours été d’apporter beaucoup au groupe. Être le meilleur défenseur central du monde va de paire avec le meilleur club du monde. Il y a toujours le collectif qui t’aide à t’améliorer, mais la force du groupe c’est ça l’essentiel. A niveau individuel, j’essaye d’aider le groupe défensivement et offensivement. On est aussi une équipe très offensive et il faut donc toujours maintenir cette concentration quand on attaque et défend, et faire attention à ce qui se passe quand on perd le ballon. J’essaye d’apporter beaucoup et de donner le meilleur de moi-même. »

Sa relation avec Marquinhos

« Il est un peu comme un père pour moi. C’est une personne qui est toujours là pour tout, pas seulement pour moi mais pour tout le monde. C’est un joueur très particulier pour moi depuis mon arrivée. Il m’a toujours dit de garder cette faim de victoires et d’avoir envie d’apprendre, et cela m’a beaucoup aidé. J’essaye d’apprendre de lui, il a beaucoup d’expérience dans sa façon de lire les matchs. J’apprends tous les jours de lui et j’ai toujours cette objectif de m’améliorer et d’apprendre des meilleurs comme lui. Nous, les jeunes, on est là pour apprendre des aînés. Il peut m’apporter beaucoup. »

L’arrivée de Dro Fernandez

« Je suis très content de l’arrivée de Dro Fernandez. C’est un groupe exceptionnel et à chaque fois qu’il aura besoin de nous on sera là pour lui. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette grande équipe et on a tous la même envie de grandir ensemble. »

La méthode de Luis Enrique avec les jeunes

« Il nous aide beaucoup, il aide le groupe et les jeunes. Il aide à nous donner confiance et surtout cette idée que ce n’est pas parce que tu es jeunes que tu ne peux pas jouer. Il nous donne toujours une chance de prouver et il nous montre que si on joue bien pendant les entraînements, on peut toujours jouer durant les matchs. »

Son rôle sur les coups de pied arrêtés

« En terme défensif, j’essaye d’apporter le maximum parce que je suis le plus grand et c’est utile. J’essaye toujours d’être attentif. Newcastle est une équipe qui joue bien les coups de pied arrêtés, ils travaillent beaucoup sur ce point-là, c’est l’une de leurs forces. Cette semaine, on a travaillé sur ce point, de façon à ne pas encaisser de but et parce que c’est une équipe très agressive. Offensivement et défensivement, j’essayerai d’aider au plus l’équipe, marquer les joueurs, et faire en sorte que l’équipe puisse marquer. »

Sa capacité d’anticipation

« C’est un peu plus une question de lecture du jeu, il y a des matchs où l’anticipation n’est pas essentiel. Il faut toujours être attentif à comment l’action se déroule, ce qui peut se passer avant, pendant et après les actions. Il faut voir de quelle manière je peux aider l’équipe, et comme nous sommes une équipe portée vers l’attaque je dois être attentif à ce qu’il se passe si on perd la balle. C’est important de toujours avancer, et moi j’essaye de voir comment je peux aider défensivement. Il faut aussi essayer de ne pas laisser les joueurs adverses en contre-attaque. »

Comment repartir avec une envie maximum après une année histoire ?

« L’entraîneur nous dit toujours qu’il ne faut pas perdre cette faim de victoires. Il faut aller de l’avant, continuer de marquer l’histoire, gagner des titres et cette envie de s’améliorer. C’est ce qui maintient l’envie, gagner des titres. On veut continuer d’apprendre et avoir envie de gagner des titres. »

Son duel à venir avec Woltemade

« C’est difficile de joueur contre lui. Il faut toujours être attentif avec mes coéquipiers car on a vu comment Newcastle jouait. Ils jouent très bien avec le ballon et aussi dans le dos. Il faut voir comment on doit faire face à ce match de la meilleure des manières, de façon à contrecarrer leurs qualités, et pour nous de défendre de la meilleure des manières, surtout dans ce match particulier pour la qualification. »