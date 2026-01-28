PSG Joie
PSG / Newcastle – Les notes des joueurs parisiens

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 janvier 2026

Pour son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a concédé le nul contre Newcastle (1-1) et devra passer par les barrages pour se qualifier en huitièmes.

Alors que le PSG a passé les sept premières journées de la phase de ligue de la Ligue des champions dans le top 8, le club de la capitale a perdu sa place dans ces huit premiers au pire moment, en concédant le match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre Newcastle ce mercredi soir (1-1). Comme depuis plusieurs matches, le PSG a pêché dans la finition. Meilleur offensif de la rencontre, Bradley Barcola a fait des différences sur son côté, mais n’avait pas de solution de passe lorsqu’il était proche du but. À ses côtés, Ousmane Dembélé a été dans le dur, manquant un penalty dans les premières minutes du match, n’arrivant pas à faire de différence, et se montrant maladroit dans les passes. Il a tenté plusieurs fois, mais a soit été contré, soit vu ses tentatives passer au-dessus. Troisième attaquant, Désiré Doué, qui est entré en jeu à la 20e après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, a été dans la lignée de ses dernières performances. Il n’a pas réussi à faire de différence, a tout de même tenté de trouver ses partenaires mais a très peu pesé offensivement. 

Warren Zaïre-Emery encore en grande forme

De retour comme titulaire avec le PSG, Achraf Hakimi n’a pas eu son activité habituelle, lui qui a tout fait pour revenir pour la CAN après sa grave blessure à la cheville le 4 novembre dernier. Replacé au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a encore livré une belle performance. Le titi du PSG a l’un des joueurs parisiens les plus entreprenant, n’hésitant pas à se projeter vers l’avant pour apporter le surnombre. Il a également été précieux défensivement, avec un magnifique retour en première mi-temps où il rattrape l’attaquant anglais alors qu’il était en retard au départ. Seul buteur du match, Vitinha a été le joueur le plus dangereux du PSG ce mercredi soir. L’international portugais a tenté plusieurs fois sa chance et a été, comme à son habitude, le métronome du PSG. Il a tenté de lancer ses coéquipiers mais a vu ces derniers buter sur la défense des Magpies. Titulaire au côté de Marquinhos en défense centrale, Willian Pacho a encore une fois été le patron de la défense du PSG, alors que son capitaine a été un peu plus en difficulté.

  • Les notes des joueurs du PSG : Safonov (5,5) – Hakimi (4), Marquinhos (4,5), Pacho (5,5), Mendes (5) – Neves (5,5), Vitinha (6), Zaïre-Emery (6) – Barcola (5), Dembélé (3), Doué (2)

