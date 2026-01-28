PSG / Newcastle – Les notes des joueurs parisiens

Pour son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a concédé le nul contre Newcastle (1-1) et devra passer par les barrages pour se qualifier en huitièmes.

Alors que le PSG a passé les sept premières journées de la phase de ligue de la Ligue des champions dans le top 8, le club de la capitale a perdu sa place dans ces huit premiers au pire moment, en concédant le match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre Newcastle ce mercredi soir (1-1). Comme depuis plusieurs matches, le PSG a pêché dans la finition. Meilleur offensif de la rencontre, Bradley Barcola a fait des différences sur son côté, mais n’avait pas de solution de passe lorsqu’il était proche du but. À ses côtés, Ousmane Dembélé a été dans le dur, manquant un penalty dans les premières minutes du match, n’arrivant pas à faire de différence, et se montrant maladroit dans les passes. Il a tenté plusieurs fois, mais a soit été contré, soit vu ses tentatives passer au-dessus. Troisième attaquant, Désiré Doué, qui est entré en jeu à la 20e après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, a été dans la lignée de ses dernières performances. Il n’a pas réussi à faire de différence, a tout de même tenté de trouver ses partenaires mais a très peu pesé offensivement.

Warren Zaïre-Emery encore en grande forme

De retour comme titulaire avec le PSG, Achraf Hakimi n’a pas eu son activité habituelle, lui qui a tout fait pour revenir pour la CAN après sa grave blessure à la cheville le 4 novembre dernier. Replacé au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a encore livré une belle performance. Le titi du PSG a l’un des joueurs parisiens les plus entreprenant, n’hésitant pas à se projeter vers l’avant pour apporter le surnombre. Il a également été précieux défensivement, avec un magnifique retour en première mi-temps où il rattrape l’attaquant anglais alors qu’il était en retard au départ. Seul buteur du match, Vitinha a été le joueur le plus dangereux du PSG ce mercredi soir. L’international portugais a tenté plusieurs fois sa chance et a été, comme à son habitude, le métronome du PSG. Il a tenté de lancer ses coéquipiers mais a vu ces derniers buter sur la défense des Magpies. Titulaire au côté de Marquinhos en défense centrale, Willian Pacho a encore une fois été le patron de la défense du PSG, alors que son capitaine a été un peu plus en difficulté.