PSG / Newcastle – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a raté son objectif en Ligue des champions. Avec leur match nul face à Newcastle (1-1), les Parisiens passeront par les barrages.

Le PSG n’a pas accompli son objectif. Bien placé dans le top 8 depuis le début de la compétition, le club de la capitale jouait sa qualification pour les huitièmes de finale lors de la dernière journée de la phase de ligue. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devaient l’emporter face à Newcastle au Parc des Princes. Mais à l’image de ses dernières prestations, le tenant du titre n’a pas convaincu avec un match nul (1-1) et devra donc disputer les play-off en février.

Vitinha et Zaïre-Emery en forme, l’attaque parisienne déçoit

Et peu de Parisiens ont donné satisfaction dans cette rencontre. Buteur, Vitinha a surnagé et reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Son efficacité dans cette compétition est totale : son cinquième but cette saison illustre de nouveau son adresse infernale dans les frappes lointaines. Il aurait même pu s’offrir un doublé (63e, 78e). La créativité parisienne a souvent dépendu de lui. Avec des passes souvent intéressantes entre les lignes. À l’image de ses deux coéquipiers, il a eu du mal à contrôler les transitions anglaises en seconde période », constate L’E. De retour au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a aussi affiché un niveau convaincant avec la note de 6/10 dans les deux quotidiens. « De retour au milieu après un intérim plus que réussi dans le couloir droit, le Titi a montré qu’il n’avait rien perdu de ses repères. Au four et au moulin, il a enchaîné les courses en ouvrant le chemin à Vitinha par son appel à vide (1-0, 8e). Bien servi par Dembélé, il se procure une première occasion (12e) avant de dévisser une autre frappe (59e). On l’a senti impliqué à la récupération », analyse Le Parisien.

En revanche, l’attaque parisienne n’a pas brillé à l’image d’un Désiré Doué une nouvelle fois décevant, qui a remplacé Khvicha Kvaratskhelia, sorti sur blessure. « Il sort sur un tacle d’Elanga, remplacé par D. DOUÉ (22e), qui a beaucoup dézoné, avec une influence loin de son potentiel. Un joli service pour Pacho (38e) mais il a trop peu apporté, entre frustration et précipitation », explique le quotidien sportif, qui lui octroie la note de 3/10. De son côté, Ousmane Dembélé n’a pas assez pesé sur la rencontre et reçoit la note de 4/10 dans le quotidien francilien. « On aurait pu penser qu’il cogiterait après son pénalty stoppé par Pope (4e), mais il s’est tout de suite remis dans le coup en décalant Kvaratskhelia au départ de l’ouverture du score (1-0, 8e). Il a contraint le gardien adverse à s’employer (12e) avant d’être moins présent dans la zone de vérité. Il doit mieux faire sur les trois frappes qu’il envoie dehors en seconde période (65e, 67e, 90e + 1). »