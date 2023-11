PSG / Newcastle – les notes des Parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG a réussi à égaliser dans les toutes dernières minutes contre Newcastle (1-1). Un résultat qui lui permet de rester maître de son destin pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé a été le sauveur, alors que Gianluigi Donnarumma a encore été en difficulté.

Hier soir, le PSG pouvait se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cela, il devait s’imposer contre Newcastle et espérer que l’AC Milan ne l’emporte pas contre le Borussia Dortmund. La deuxième équation a été remplie, le club allemand s’étant imposé (1-3), mais le club de la capitale n’a pas réussi sa part du marché. Après un début de match prometteur, le PSG a donné l’impression de s’arrêter de jouer et a concédé l’ouverture du score sur une nouvelle erreur de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a obtenu la plus mauvaise note du match dans le Parisien et l’Equipe, un 3. Pour le quotidien francilien, « habituellement problématique avec ses pieds, l’Italien l’a également été, une fois n’est pas coutume, avec ses mains. Il est totalement responsable sur le but d’Isak après avoir repoussé plein axe la frappe enroulée d’Almiron qui retombe dans les pieds du Suédois. Son erreur du soir aurait pu valoir très très cher. » Le quotidien sportif se demande si « son erreur au pied face à Monaco était-elle encore dans sa tête ? Il a mis en galère Hakimi sur son premier ballon à gérer dans ce domaine (12e), puis a mal dégagé une frappe d’Almiron dans les pieds d‘Isak qui a marqué derrière (24e). Un but qui aurait pu coûter très cher. Il a vécu le reste du match comme spectateur.«

Prestation moyenne pour Mbappé malgré son but

Le secteur défensif et le milieu de terrain ont été en difficulté, le seul joueur arrivant à obtenir la moyenne se nomme Lucas Hernandez (5,5 dans le Parisien, 5 dans l’Equipe). Buteur sur penalty à la 98e minute, Kylian Mbappé n’a pas réalisé la meilleure performance de sa carrière, mais l’attaquant du PSG a reçu la meilleure note dans les deux quotidiens (5,5 dans le Parisien, 6 dans l’Equipe. Pour ce dernier, « souvent pris à deux par Lascelles et Trippier, il a peiné à faire des différences individuelles (39e, 51e, 84e). Peu en vue en première période (1 seul tir) en dehors de quelques inspirations comme sa Madjer (9e), il a livré une grosse deuxième période, pleine de hargne, où il n’a jamais cessé d’y croire et a impulsé la dynamique. Récompensé par son égalisation pleine de sang-froid sur penalty (90e+8). Passé en pointe pour la dernière demi-heure, sa relation technique avec Barcola est vraiment intéressante (66e). » Le quotidien francilien indique : « Le capitaine devait une revanche à ses supporters après un match aller complètement raté. Sa réaction est venue très tardivement avec un pénalty égalisateur qui a soulagé tout le Parc. Avant ça, ce fut beaucoup plus compliqué. Sa Madjer est son seul fait d’armes en première période (9e). Après la pause, il a été un peu mieux et a profité de la fatigue de Newcastle pour se mettre en valeur. Il est à l’origine des occasions de Barcola et se procure une double situation (86e). » Le capitaine du soir partage la meilleure note de la rencontre avec Ousmane Dembélé (5,5 dans Le Parisien et 6 dans l’Equipe), lui qui a encore fait des différences mais qui a pêché dans le dernier geste.