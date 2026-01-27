PSG / Newcastle – Luis Enrique ne ferme pas la porte à d’autres recrues

À la veille de la réception de Newcastle en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille – au Parc des Princes – Newcastle pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans ce duel entre deux formations visant le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale, le tenant du titre aura à coeur de renouer avec le succès dans la compétition. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Le match face à Newcastle (PSG TV)

« Tu peux ressentir la différence quand tu joues un match de ce niveau, l’atmosphère est différente lors de l’entraînement de la veille. On est habitués à avoir des matchs difficiles. On prépare les matchs avec tranquillité. On est très content car on récupère des joueurs qui sont prêts et c’est toujours une bonne nouvelle. »

Une équipe avec le même nombre de points (PSG TV)

« Ce n’est pas une équipe du pot quatre. Ils sont dans la lutte pour le top 8, comme six autres équipes de notre calendrier. Il faut s’adapter à ce que nous voulons faire. Avec nos supporters au Parc des Princes, on est prêts pour vivre un match différent avec beaucoup de difficultés et spécialement dans la dernière partie du match où ce sera important d’être tous ensemble. Ce sera difficile. »

Le groupe a-t-il besoin d’un peu plus de confiance ou de pression ?

« J’ai parlé sur le dernier match sur le manque de confiance. Je parlais d’un moment dans ce match, il n’y a rien à ajouter. Nous arrivons dans cette compétition que nous aimons, c’est très positif pour nous d’être là. La séance d’entraînement d’aujourd’hui était d’un très bon niveau. Je suis très content d’être ici pour préparer le match de demain dans une compétition qui est très importante pour le club et pour nous en tant qu’équipe. »

La qualification pour le top 8

« Je pense la même chose, l’objectif est d’être dans le top 8 et de gagner le match contre une très bonne équipe de Newcastle, avec un style différent mais très courageuse et avec des joueurs de qualité. On connaît Newcastle parce qu’on les avait joué il y a deux ans. Ce sera très difficile. C’est un moment clé de la saison mais les matchs à venir le seront plus dans la Champions League. Notre objectif est de gagner et on est prêts à affronter ce match. »

La défaite face à Newcastle (4-1) en 2023

« Ce match était il y a deux ans et demi. Je ne me rappelle de rien, sauf du résultat. Les résultats négatifs sont très importants parce que tu peux analyser l’équipe et toutes les erreurs. Il n’y a aucune équipe qui gagne toujours et il n’y a aucune équipe qui perd toujours, c’est la partie du chemin que tu dois accepter. Préparer le match à 100%, c’est notre objectif. On arrive dans un très bon moment avec la récupération des joueurs. Avoir des joueurs sur le retour c’est très important car on a besoin de voir tous les joueurs et l’équipe ensemble. »

L’état de forme d’Achraf Hakimi ?

« Il a fait les trois derniers entraînements avec l’équipe. C’est plus un sujet physique ou mental parce que chaque joueur de retour a une histoire particulière. Il va parfaitement, on va voir demain mais je pense qu’il sera parmi les joueurs qui joueront le match. »

L’intégration de Dro Fernandez

« Nos aimons signer des joueurs jeunes. Nous aimons les joueurs de qualité et ce n’est pas facile de trouver la qualité pour améliorer notre effectif. Dro peut être un joueur important pour l’avenir. C’est le moment de donner de la confiance à tous les joueurs. C’est important de rester ouvert au mercato, une chose que vous m’avez demandé beaucoup de fois. On est encore ouvert au mercato pour être prêt s’il y a une chance. »

Avec le retour d’Hakimi, Zaïre-Emery va-t-il revenir dans l’entrejeu ?

« Vous m’avez demandé beaucoup de fois de signer un latéral droit et comme j’ai de l’expérience, je me laisse influencer par personne, mais cela ne veut pas dire que je ne me rate pas. Je me rate beaucoup de fois. Pour afficher ce niveau, il faut être une grande personne et être spécial. Warren est un joueur différent, avec une personnalité incroyable. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est incroyable d’avoir un joueur de ce niveau. Warren peut jouer latéral, milieu… il peut jouer partout, c’est très positif pour lui en tant que joueur et pour moi en tant qu’entraîneur. »

A-t-il parfois des doutes sur ses choix de joueurs ou de jeu ?

« Je suis sûr de moi, mais qui pense que je suis incroyable… non, je suis comme vous, j’ai peur de beaucoup de choses. C’est un message à envoyer surtout aux jeunes parce que tout le monde a des doutes et des peurs. Il n’y a pas de Superman ou des personnes spéciales, rien. C’est important d’avoir cette reconnaissance personnelle pour s’améliorer. J’ai des doutes mais je suis très content d’en avoir. Le fait de récupérer des joueurs entraîne que je dois prendre des décisions importantes demain. Il y aura des remplaçants qui mériteront d’être titulaires. C’est injuste mais c’est la vie d’un entraîneur et je suis très content d’avoir ce doute. »

De nombreux joueurs de retour dans le groupe

« Aujourd’hui, on a fait le dernier entraînement et tout le monde est presque parfait. C’est incroyable. La Champions League est le meilleur médicament, tout le monde récupère très vite et se dit prêt. C’est normal parce que la compétition est très motivante. C’est important d’avoir ce feeling et ce sentiment. »

Les avantages de la polyvalence dans son effectif

« Dans notre effectif, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça. Ce que je cherche à communiquer à mes joueurs c’est que c’est important. Je peux comprendre que tu préfères jouer dans une position concrète mais c’est très positif et intéressant parce que lorsque tu as des joueurs avec cette polyvalence tu peux ne pas faire de changements parce que tu changes les joueurs de position. Ça représente beaucoup de possibilité pour un entraîneur. Quand tu as la chance que j’ai, avec beaucoup de joueurs de cette caractéristique, c’est incroyable. Pour moi, c’est très important. C’est difficile d’avoir une équipe avec beaucoup de joueurs avec cette caractéristique. »

La gestion des coups de pied arrêtés, l’une des clés du match ?

« Il y aura des phases de jeu comme les coups de pied arrêtés mais aussi quel type de match nous voulons faire. Contre une équipe aussi physique que Newcastle, il faut chercher à contrôler toutes les phases du jeu, mais surtout sur la dernière partie du match. Le résultat sera bon seulement pour l’une des deux équipes, j’espère que la dernière partie du match ne sera pas folle. Ce sont différentes situations à savoir gérer. »

Une défense trop fragile en Ligue des champions

« Ça ne m’inquiète pas, c’est du foot. Tout le monde veut analyser notre équipe mais personne ne parle vraiment de la qualité de l’équipe et la façon dont on joue. On a l’habitude de jouer contre les équipes les plus difficiles. Il faut être calme et analyser chaque chose. J’aime beaucoup dire que j’adore la façon dont on a joué. On essaye de préparer de la meilleure façon possible, de créer des opportunités et d’atteindre le top 8. Si on marque nos buts, c’est parfait. »

Un sentiment de revanche par rapport à la défaite 4-1 d’il y a deux ans ?

« Non, j’ai totalement oublié cette défaite, ça fait deux ans. Beaucoup de joueurs sont arrivés, d’autres sont repartis. Si je dois vraiment analyser, le dernier match était chez nous et nous avions fait match nul (1-1). Je pense que dans différentes situations, on joue beaucoup mieux que ce dernier match. Ça va être compliqué, c’est sûr, c’est une grande équipe, mais en même temps on est assez confiants. On a besoin de jouer à un haut niveau défensivement. Mais la clé est de jouer de la manière dont on a l’habitude, avec nos armes et nos talents. »

Quel match du passé voudrait-il répéter pour faire un résultat face à Newcastle ?

« Je vais changer la question. Si on gagne, on peut finir 6e mais je signerais de perdre ou de faire match nul, être dans les 15, comme l’année dernière. Si on me dit que je suis dans les 15e et que je gagne la Ligue des champions… La véritable Ligue des champions commence ensuite lors de la phase à élimination directe. En phase éliminatoire, on est une équipe incroyable et on va le prouver encore une fois. Je signerais d’être dans les 15, perdre ou faire match nul demain, et gagner la Ligue des champions. C’est notre objectif depuis que la compétition a commencé. »