Après la belle performance du PSG face à l’AS Monaco (5-2), Luis Enrique serait tenté d’aligner une équipe presque identique face à Newcastle.

Le PSG va disputer un match très important pour la suite de son aventure européenne. Deuxième de son groupe de Ligue des champions avec 6 points, le club parisien a encore son destin en main pour se qualifier pour les 8es de finale de la compétition. Mieux, en cas de succès conjugué à un match nul ou une défaite de l’AC Milan face au Borussia Dortmund, les Parisiens valideront leur ticket pour la suite de la compétition. Et pour ce match capital, Luis Enrique pourrait faire confiance à la même défense que face à l’AS Monaco.

Nordi Mukiele et Fabian Ruiz ont gagné leur place de titulaire

En effet, comme le rapporte Le Parisien, le technicien espagnol va faire confiance aux mêmes hommes. Comme face à l’ASM, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes seront les absents dans le secteur défensif. Ainsi, la charnière centrale Lucas Hernandez et Milan Skriniar devrait être reconduite. De retour dans le groupe vendredi dernier après une blessure aux ischio-jambiers avant la trêve, Danilo Pereira devrait prendre place sur le banc. L’international portugais « n’a pas joué depuis fin octobre et sa titularisation face à une équipe tout en intensité semble improbable même s’il se sent très bien », rapporte LP. De son côté, Nordi Mukiele enchaînerait une troisième titularisation d’affilée au poste de latéral gauche. Le Français devrait ainsi connaître sa première rencontre européenne depuis le 8 mars.

Pour le reste du onze pas de surprise avec les très probables titularisations de Vitinha, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz. L’Espagnol « semble le plus apte à prendre le relais (de Warren Zaïre-Emery) et sa prestation de vendredi soir contre les Monégasques a mis tout le monde d’accord. » Pour accompagner Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en attaque, Luis Enrique devra encore trancher entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani au poste de numéro 9. Titulaire et buteur face aux Monégasques, le Portugais a certainement livré sa meilleure prestation depuis le début de saison. Cependant, Randal Kolo Muani, également buteur face à Monaco après son entrée en jeu, a débuté les quatre matches de Ligue des champions jusqu’ici. « Face à Newcastle qui exerce un pressing haut et laissera certainement des espaces dans son dos pourquoi changer ? », se demande LP. Mais reste à savoir si la bonne performance de l’ancien de Benfica rebattra les cartes.

De son côté, L’Equipe voit une composition probable similaire dans le 4-3-3 modulable de Luis Enrique. En veille de match, le technicien espagnol n’a pas changé ses habitudes lors de la séance d’entraînement du jour : aucune mise en place, du travail tactique et un exercice de finition devant le but pour terminer la séance. Il annoncera son équipe quelques heures avant le coup d’envoi. Mais sans forfait de dernière minute (Keylor Navas, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery sont absents), le coach parisien ne devrait pas modifier grand chose dans son équipe. Ainsi, Nordi Mukiele et Fabian Ruiz ont gagné leur place de titulaire pour le match face aux Magpies. En attaque, Randal Kolo Muani « devrait enchaîner une cinquième titularisation dans la compétition », précise L’E.

Le XI probable du PSG (Le Parisien / L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé (c).