PSG : Neymar à l’entraînement, Kang-In Lee absent

A peine arrivé au Japon, le PSG a pris ses marques sur les terrains d’entraînement du J-Green Sakai d’Osaka avec une première séance. Après un point face à la presse, Luis Enrique a pu commencer à travailler avec son groupe.

L’avion du Paris Saint-Germain a atterri aux alentours de 5h du matin heure française au Japon. Les joueurs du club de la capitale, Marquinhos, Lucas Hernandez, Marco Asensio, accompagné du coach Luis Enrique, ont dans un premier temps pris part à un point presse face à un parterre de journaliste. Dans la foulée, le technicien espagnol et son staff ont pu mettre en place leur première séance sur les terrains d’entraînements d’Osaka. Selon nos confrères de L’Equipe, l’ancien sélectionneur de La Roja a opté pour la première, pour « une séance dynamique […] pendant plus d’une heure et quart« . Opéré à la cheville au printemps dernier, l’entraînement du jour n’a pas effrayé Neymar et les médecins du club. En effet, le Brésilien aurait pris part à l’entièreté de la séance, en y participant normalement. Par ailleurs, le meneur du jeu du PSG aurait inscrit « un très joli but d’une demi-volée » au cours de cette séance qui n’a pas manqué d’intensité. Si tous les signaux semblent au vert concernant le numéro 10 parisien, « reste à voir s’il pourra jouer quelques minutes lors d’une des quatre rencontres de préparation que le PSG doit disputer lors de sa tournée asiatique« .

A lire aussi – PSG : Le programme de cette semaine au Japon

Concernant les absents, on note logiquement le nom de Presnel Kimpembe. Le champion du monde 2018, dont la présence au Japon n’était pas prévue initialement, a poursuit son travail individuel de reprise à part. Par ailleurs, Kang-In Lee est également sur la liste des absents de l’entraînement du jour. La nouvelle recrue du Paris Saint-Germain a quitté les siens lors de la rencontre amicale face au Havre (victoire 2-0) et n’était pas sur la pelouse du J-Green Sakai d’Osaka avec le reste du groupe de Luis Enrique.