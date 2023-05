PSG : Neymar ironise en répondant sur son avenir

Au cours du prochain mercato estival, le PSG tentera assurément de se renforcer, mais devra également être actif dans le sens des départs. Pour cela, les dirigeants parisiens auraient coché le nom de Neymar comme joueur à qui il faut trouver une porte de sortie.

Arrivé au PSG au cours de l’été 2017 contre un chèque de 222 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire à l’époque au FC Barcelone, Neymar semble agacé ses dirigeants. Le dernier épisode en date ? Sa présence au Grand Prix de Formule 1 de Monaco ce dimanche. La veille, le Brésilien n’était pas présent à Strasbourg dans les travées du Stade de la Meinau afin d’encourager ses partenaires pour le match qui a été celui du titre. Pour justifier cette absence, Christophe Galtier a évoqué les difficultés à se déplacer du numéro 10 du PSG. C’est en ce sens que sa présence à la compétition de sport automobile à Monaco aurait fait grincer des dents ses dirigeants. En effet, selon RMC Sport, le board parisien « s’active pour trouver une porte de sortie à son joueur« . Le dossier s’annonce complexe quand on connaît les émoluments de Neymar, ajoutés à la potentielle indemnité de transfert à payer au Paris Saint-Germain. Par le biais de certains intermédiaires, quelques contacts ont été noués, sans avancée concrètes, et ce, malgré les pistes le menant à Newcastle ou encore Chelsea souvent citées. Au vu de la complexité du dossier, malgré les volontés communes, rien ne dit que Neymar ne sera plus parisien en septembre prochain, soulignent nos confrères d’RMC Sport.

🔴 NEWS : Neymar aurait récemment reçu un appel de Pep Guardiola, pour connaître l'état d'esprit du joueur. Néanmoins, il y aurait très peu de chances de voir le Brésilien signer à Manchester City cet été ❌🇧🇷



De son côté, le joueur semble ne plus avoir envie de poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu, notamment depuis la manifestation de supporters devant son domicile à Bougival (78). « Selon les informations de RMC Sport, l’ancien joueur du Barça ne ferme plus la porte à un départ du PSG« , écrit le média français. Pour rappel, la star brésilienne est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025 et avec une année supplémentaire en option. Malgré ces informations autour de son avenir, Neymar reste serein au micro du média brésilien Brand qui l’interroge sur son avenir au Grand Prix de Formule 1 de Monaco : « Aujourd’hui, je suis ici à Monaco. Après, je rentrerai chez moi« , a-t-il répondu avec le sourire lorsqu’une journaliste brésilienne lui demande s’il rejoindra Manchester United ou encore Chelsea.

La présence de Neymar à l’évènement s’explique par son sponsor personnel, Red Bull, engagé dans la compétition de sport automobile : « Je suis très heureux de profiter de ma journée de repos aujourd’hui. Je soutiens Red Bull et mon ami Lewis Hamilton« . L’avenir de Neymar pourrait rapidement se transformer en feuilleton de l’été du côté du Paris Saint-Germain … .