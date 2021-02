PSG / Nice : annoncez votre pronostic

Avant son match de Ligue des champions face au FC Barcelone mardi prochain, le PSG devra bien négocier sa rencontre face à l’OGC Nice (à 17h sur Canal Plus), dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Avec trois points de retard sur le leader lillois, les hommes de Mauricio Pochettino n’auront pas le droit à l’erreur. Pour ce match, les Rouge et Bleu ne pourront pas compter sur leurs créateurs, Rafinha, Marco Verratti, Ángel Di María et Neymar Jr. Mais le club de la capitale a récupéré l’un de ses atouts majeurs, Keylor Navas. Alors comment sentez-vous ce match de entre le PSG et l’OGC Nice ? Annoncez votre pronostic ici !

Mercredi dernier, le PSG s’était imposé sur la plus petite des marges face au SM Caen (1-0), en 32es de finale de Coupe de France. Un score annoncé ici par safet, Chabs, tidav974, Rafinha dieu existe donc, MisterGeorge, fffrrreeeddd et Menezis. Félicitations !