PSG / Nice – Le groupe parisien avec le retour de Fabian Ruiz

Ce samedi après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique peut compter sur le retour de Fabian Ruiz.

Après son match nul sur la pelouse de Lorient mercredi soir (1-1) et trois jours avant la réception du Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’OGC Nice pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe. Absent depuis sa blessure contre le FC Barcelone le 1er octobre dernier, Fabian Ruiz, qui avait repris l’entraînement collectif ces derniers jours, est de retour pour ce match contre les Aiglons.

Achraf Hakimi et Lee Kang-in également de retour

C’est également le cas pour Achraf Hakimi, laissé au repos contre les Lorientais, et Lee Kang-in, victime d’un virus qui l’avait privé de la rencontre au Moustoir. Durant cette rencontre, Désiré Doué a été victime d’une lésion à la cuisse droite et sera absent plusieurs semaines. Il ne fait donc évidemment pas partie de la liste du coach du PSG. Ibrahim Mbaye manque aussi à l’appel, lui qui a été laissé à la disposition de l’équipe U19. Même s’il a ressenti une petite gêne contre Lorient, Ousmane Dembélé figure bien dans le groupe, même s’il devrait commencer la rencontre sur le banc.

Le groupe du PSG