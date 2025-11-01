PSG / Nice – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi après-midi, le PSG a dû attendre les dernières secondes de son match contre Nice pour s’offrir la victoire grâce à Gonçalo Ramos (1-0).

Malgré son match en Ligue des champions contre le Bayern Munich dans trois jours, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe quasiment type contre Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1 ce samedi après-midi. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG a dû attendre les dernières secondes du match pour s’offrir une victoire importante grâce à Gonçalo Ramos (1-0). Titularisé au milieu de terrain, Vitinha a encore une fois été la rampe de lancement du jeu parisien, touchant encore énormément de ballons. L’international portugais a également tenté sa chance à plusieurs. Il a encore réalisé une belle performance, sur la lignée de son très bon début de saison. En défense centrale, Willian Pacho a encore offert une prestation solide, empêchant les Niçois d’approcher de la surface parisienne les très peu de fois où les Niçois se projetaient dans le camp du PSG.

Bradley Barcola en difficulté

Face à une défense très regroupée devant sa surface, Senny Mayulu, placé au poste de faux numéro 9, a eu beaucoup de mal à exister et à se procurer des occasions franches. Titularisé dans le couloir gauche, Bradley Barcola a aussi été en difficulté. Il a très peu débordé et n’a pas pu utiliser ses forces face au bloc très bas des Aiglons. Il a eu une occasion en or d’ouvrir le score mais il a raté sa tentative seul dans la surface en tirant trop sur le gardien. Dans le couloir droit de l’attaque, même s’il a beaucoup bougé, Khvicha Kvaratskhelia a été l’attaquant le plus en vue dans cette rencontre. Il a tenté de déstabiliser ses adversaires directs avec ses dribbles. Il s’est procuré plusieurs occasions avant d’être décisif sur le but de Gonçalo Ramos, en déviant de la tête le corner de Kang-in Lee.