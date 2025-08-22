PSG – Noham Kamara signe son premier contrat professionnel

Le PSG a annoncé la signature du premier contrat professionnel du jeune Noham Kamara. Le défenseur de 18 ans est désormais lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028.

Dans son projet mené depuis l’été 2023, le PSG veut miser sur ses jeunes à fort potentiel dans les années à venir. Et de nombreux Titis voudront suivre la trajectoire de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye, qui ont réussi à se faire une place dans l’effectif professionnel dirigé par Luis Enrique. Et depuis la fin de saison passée, un autre jeune monte en puissance : Noham Kamara.

« C’est une immense fierté de signer mon premier contrat professionnel, surtout dans un club comme le PSG »

Et le club parisien a sécurisé l’avenir de son Titi. En effet, le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel du joueur de 18 ans. Le défenseur central d’1m83 est désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2028. Natif de Meaux, en Seine-et-Marne (Île-de-France), Noham Kamara a débuté à l’US Torcy avant de rejoindre en 2024 le centre de formation des Rouge & Bleu. Lors de la saison 2024-2025, il a disputé onze matches de Championnat National U19 et deux rencontres de Coupe Gambardella, lui permettant de soulever son premier trophée avec le titre de Champion de France U19.

Régulièrement appelé aux entraînements des professionnels lors de la seconde partie de la saison, il a intégré peu à peu le groupe de Luis Enrique. Appelé pour la première fois avec l’équipe première le 19 avril 2025 face au Havre, le défenseur de 18 ans a connu sa première titularisation quelques semaines plus tard lors du déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg (2-1, le 3 mai) avant de disputer quelques minutes contre le Montpellier HSC (1-4, le 10 mai). Des apparitions qui lui ont permis d’être sacré champion de France avec l’équipe professionnelle. Décrit comme un joueur polyvalent et doté d’une belle vision de jeu, le Titi était du voyage aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs. Il y a quelques jours, il a rajouté la Supercoupe d’Europe à son palmarès. « L’ensemble du club félicite Noham pour son premier contrat professionnel et lui souhaite de poursuivre son parcours sous le maillot Rouge & Bleu avec autant de réussite », conclut le PSG dans son communiqué.

Pour le site officiel du club, Noham Kamara a partagé sa joie après avoir signé son premier contrat professionnel avec les champions d’Europe : « C’est une immense fierté de signer mon premier contrat professionnel, surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde. Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif Luis Campos, le coach Luis Enrique, ainsi que l’ensemble du staff et de mes coéquipiers pour la confiance qu’ils m’accordent au quotidien. J’ai aussi une grosse pensée pour mes parents. J’ai hâte de jouer au Parc des Princes, devant nos supporters. »