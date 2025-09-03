PSG : Nouveau rendez-vous avec l’histoire en 2025, au Qatar !

Le 17 décembre 2025, le PSG pourrait écrire une nouvelle page de son histoire en décrochant son sixième titre de l’année. Qualifié directement pour la finale de la Coupe Intercontinentale, le club de la capitale se prépare à affronter son dernier défi de 2025, probablement sur les terres qataries.

Pour la première fois, un club français participera à la prestigieuse Coupe Intercontinentale. Après une année 2025 déjà couronnée de succès, avec notamment une victoire en Ligue des Champions, le PSG a l’opportunité de s’adjuger un trophée qui, bien que remanié, conserve un grand prestige. Ce match, prévu le 17 décembre, est le point d’orgue d’une saison mémorable pour les Rouge & Bleu. Si la FIFA n’a pas encore fait d’annonce officielle, tout indique que l’événement se tiendra à Doha, au Qatar. Ce choix n’est pas anodin : le pays est le berceau de l’actionnaire majoritaire du club et un lieu familier pour les joueurs parisiens, habitués aux stages et aux matchs sur place. Le dernier en date était le Trophée des Champions 2024, remporté face à l’AS Monaco au Stade 974. Cette familiarité avec le terrain pourrait bien être un atout majeur pour les hommes de Luis Enrique.

Un nouveau format et une finale lucrative

Dans son nouveau format, la Coupe Intercontinentale voit s’affronter les six champions continentaux. En tant que vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG accède directement à la finale, où il affrontera le vainqueur d’un mini-tournoi. Les challengers potentiels incluent notamment le vainqueur de la Copa Libertadores, ainsi que des clubs comme Al-Ahli (Arabie Saoudite) ou Cruz Azul (Mexique). Au-delà du prestige, l’enjeu financier est de taille. Le vainqueur de la finale empochera 5 millions de dollars (environ 4,3 millions d’euros), tandis que le finaliste recevra 4 millions (environ 3,4 millions d’euros).

En participant à cette compétition, le PSG devient le premier club français à y prendre part. En 1993, l’Olympique de Marseille, vainqueur de la Ligue des Champions, n’avait pas pu disputer ce match à la suite d’une sanction internationale. L’AC Milan avait alors représenté l’Europe et s’était incliné face au FC Sao Paulo. Une victoire du PSG serait donc non seulement une prouesse sportive, mais aussi une manière de marquer l’histoire du football français. Si le club parisien parvient à remporter cette Coupe Intercontinentale, il rejoindrait une liste de vainqueurs prestigieux, confirmant ainsi sa place parmi les grands noms du football mondial.

