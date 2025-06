PSG : Nuno Mendes de retour à Paris, focus sur la Coupe du Monde des Clubs

Le PSG a retrouvé l’un de ses atouts majeurs. Le latéral gauche portugais Nuno Mendes est de retour à Paris ce lundi, auréolé d’un nouveau titre majeur : la Ligue des Nations de l’UEFA, remportée avec le Portugal face à l’Espagne. Un retour qui insuffle une dynamique positive à l’aube d’un défi colossal pour le PSG : la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025.

Le Portugal, emmené par un Nuno Mendes solide et percutant, a triomphé de son voisin espagnol en finale de la Ligue des Nations. Cette victoire, qui vient s’ajouter au palmarès déjà fourni du jeune défenseur, confirme sa progression constante et son importance au sein de la sélection portugaise. Une performance de premier ordre qui démontre sa capacité à briller dans les grands rendez-vous. À son arrivée à l’aéroport parisien, visiblement détendu et heureux, Nuno Mendes a partagé ses premières impressions avec la presse. Sa déclaration en dit long sur son état d’esprit et son professionnalisme : « Je me sens bien, très heureux pour le titre et maintenant je vais me reposer, car j’ai encore d’autres matchs à jouer« . Une référence claire et directe à la prochaine échéance qui attend le Paris Saint-Germain sur la scène internationale.

Cap sur la Coupe du Monde des Clubs : un calendrier intense pour le PSG

Après un repos bien mérité, Nuno Mendes plongera directement dans la préparation de la Coupe du Monde des Clubs, une compétition inédite dans son format élargi. Le Paris Saint-Germain, en tant que champion d’Europe en titre, fait partie des favoris et aura un calendrier chargé aux États-Unis. Le tournoi se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025. Bien que le tirage au sort complet des phases de groupes ne soit pas encore finalisé au moment de son retour, le PSG connaît déjà ses premières dates cruciales :

Premier match de poule : Dimanche 15 juin 2025 à 21h contre l’Atlético Madrid

Dimanche 15 juin 2025 à 21h contre l’Atlético Madrid Deuxième match de poule : Vendredi 20 juin à 3h00 contre Botafogo

Vendredi 20 juin à 3h00 contre Botafogo Troisième match de poule : Lundi 23 juin à 21h contre Seattle Sounders

En cas de qualification pour les phases finales, les matchs s’enchaîneront rapidement avec les huitièmes de finale entre le 28 juin et le 2 juillet, les quarts de finale les 4 et 5 juillet, les demi-finales entre le 8 et 9 juillet, puis la grande finale le 13 juillet.

Le Ballon d’Or ? Pas une priorité pour Nuno Mendes

Interrogé sur le prestigieux Ballon d’Or, Nuno Mendes a montré une humilité remarquable, préférant se concentrer sur le collectif et les objectifs sportifs. « Il y a des joueurs qui sont plus proches du Ballon d’Or, je ne me concentre pas trop sur cela« , a-t-il affirmé. Une déclaration qui contraste avec la course aux récompenses individuelles et souligne son approche de la compétition. Ce retour et ces déclarations confirment l’état d’esprit conquérant de Nuno Mendes, prêt à en découdre avec le Paris Saint-Germain pour cette première édition historique de la Coupe du Monde des Clubs. Le latéral gauche sera sans aucun doute un atout précieux pour les ambitions parisiennes aux États-Unis.