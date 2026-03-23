PSG – Nuno Mendes en ailier gauche, une solution durable ?

Utilisé au poste d’ailier gauche lors de la large victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice (4-0), Nuno Mendes a livré une prestation aboutie. De quoi l’installer à ce poste en l’absence de Bradley Barcola ?

L’absence de Bradley Barcola pour plusieurs semaines va avoir des conséquences sur l’animation offensive du PSG. Victime d’une entorse sévère à la cheville droite face à Chelsea, le numéro 29 parisien pourrait manquer le quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool (8 et 14 avril). Une absence préjudiciable pour l’attaque parisienne, tant l’ancien Lyonnais s’est montré efficace ces derniers temps.

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L’influence limitée de Nuno Mendes dans le jeu

Si, à ce jour, le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia semble être la solution pour les grosses échéances à venir, une autre alternative existe pour compenser l’absence du Français. En effet, face à l’OGC Nice ce week-end, Luis Enrique a décidé d’aligner Nuno Mendes au poste d’ailier. Un choix payant. L’international portugais a été buteur sur penalty puis passeur décisif sur le but de Désiré Doué. Une décision saluée par son ancien coach en U17 au Sporting Portugal, Filipe Antunes : « Il va vite, dribble bien, peut jouer vers l’extérieur ou à l’intérieur, il a une très bonne qualité de pied. Le mettre plus haut, ça peut apporter de nouvelles choses », a-t-il déclaré dans des propos accordés à L’Equipe. Face à Nice, le latéral gauche a confirmé des prédispositions à ce poste, où il lui est déjà arrivé de dépanner sur des bouts de match et où il avait débuté chez les jeunes.

Mais l’influence de Nuno Mendes dans le jeu reste encore limitée. Face aux Aiglons, il a seulement touché trois ballons dans la surface et n’a délivré aucun centre. De plus, son contre-pressing a été peu efficient, rapporte le quotidien sportif. « Résultat, la question est surtout de savoir où il est le plus intéressant pour le collectif : habitué à avoir le jeu devant lui, il n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il peut dévorer les mètres et les adversaires grâce à sa vitesse. » Son ex-coach, Filipe Antunes, donne plus de détails : « Au Sporting, on avait acté que ce n’était pas sur l’aile qu’il donnait la meilleure version de lui. C’est un joueur qui a besoin de courir vers l’avant, d’avoir de l’espace devant lui, pas de rester devant. Contre un bloc bas, c’est plus difficile. Ce n’est pas un Barcola ou un Kvara qui sont capables de faire plus de choses même si c’est un bon dribbleur. Il faut lui mettre un milieu à côté, un Doué ou un Lee, pour s’appuyer sur eux. Ou permettre à Vitinha de jouer un peu plus haut. Fabian Ruiz pourrait le faire très bien mais il est blessé. » Ce sera désormais à Luis Enrique de trancher pour les échéances à venir.