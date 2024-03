Pour le compte des quarts de finale de Coupe de France, le PSG reçoit l’OGC Nice ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports & France 3) au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devra composer avec quelques absences.

Si Luis Enrique semble habituer ses joueurs à faire tourner son effectif depuis le début de la saison, en défense les choix ne se présentent pas en nombre pour le technicien espagnol. En effet, à l’occasion de son quart de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain devra évoluer sans les blessés de longue date que sont Milan Skriniar et Presnel Kimpembe qui respectivement « effectue un travail de reprise sur le terrain de manière individuelle » et « poursuit ses exercices de récupération« . Outre ces deux absences, l’arrière garde Rouge & Bleu sera orpheline une nouvelle fois de son capitaine Marquinhos, comme indiqué sur le point médical du jour sur le site officiel du club de la capitale. Le Brésilien, forfait avec la Seleçao, « soigne une douleur au tendon d’Achille. Il sera indisponible jusqu’à la trêve internationale« . Un peu plus haut sur le terrain, Luis Enrique devra également composer sans Marco Asensio, touché à l’ischio droit, qui continue son travail de reprise.