PSG / OL – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 30e journée de Ligue 1.

Après sa brillante qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1. En conclusion de la 30e journée de championnat, le club de la capitale accueille, au Parc des Princes, l’Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+). L’équipe de Luis Enrique aura à coeur de reprendre ses distances avec le RC Lens dans son enchaînement de trois matchs en une semaine.



À une heure et demie du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’OL ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mardi dernier, le champion d’Europe en titre s’était imposé sur la pelouse de Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions (2-0). Un bon résultat annoncé ici par Roberto Sedinho, Khvi 50, CANDIDO 🔴🔵 el professor, dva, Axel Foley et Jacky fout. Félicitations à eux !!!