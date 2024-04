Ce dimanche soir (21h sur Prime Video), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 30e journée de championnat.

Cinq jours après sa qualification pour les demi-finales de Ligue des champions, le PSG doit désormais valider son titre de champion de France. Et en cas de victoire face à l’OL ce dimanche, les joueurs de Luis Enrique peuvent faire un pas supplémentaire vers leur 12e sacre. Mais le technicien espagnol devra une nouvelle fois composer sans Presnel Kimpembe tandis que Nuno Mendes est préservé. De leur côté, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte sont suspendus.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Parisiens et Lyonnais ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mardi dernier, le PSG a renversé le FC Barcelone (1-4) en quarts de finale retour de Ligue des champions. Un bon résultat annoncé ici par Cavanevendange, MuG-N, Pochito, Popoch, Ji Té et so. Mention spéciale à wizer4ever, qui a annoncé le bon score avec les buteurs. Félicitations à eux !!!