PSG / OL – Le groupe parisien avec le retour de Fabian Ruiz

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur le retour de Fabian Ruiz.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – de Lyon en clôture de la 30e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans deux joueurs blessés. Touché à l’ischio-jambier en fin d’année 2025 et opéré en janvier, Quentin Ndjantou poursuit sa rééducation et est donc forfait pour ce choc contre Lyon. C’est également le cas de Nuno Mendes. Touché à la cuisse contre Liverpool mardi soir, Nuno Mendes est préservé ce soir.

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Désiré Doué également présent dans le groupe

Également touché contre les Reds, Désiré Doué figure bien dans le groupe concocté par Luis Enrique. Absent des terrains depuis la rencontre du PSG sur la pelouse du Sporting CP le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz, qui a repris l’entraînement collectif cette semaine, fait lui son retour dans le groupe. L’international espagnol pourrait rejouer quelques minutes contre les Lyonnais, comme l’a expliqué Luis Enrique en conférence de presse hier. À noter, l’absence d’Ibrahim Mbaye du groupe. Le titi parisien, qui ne figurait pas dans le point médical, joue beaucoup moins ces dernières semaines.

Le groupe du PSG