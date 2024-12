PSG / OL – Le groupe parisien sans Kolo Muani et Skriniar

Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Avec un effectif au complet, Luis Enrique a décidé de ne pas convoquer trois joueurs.

Le PSG peut réaliser une belle opération ce dimanche soir. Opposé à l’Olympique Lyonnais, en clôture de la 15e journée de Ligue 1, le club parisien peut prendre sept points d’avance en tête du classement en cas de victoire. Et alors que l’infirmerie est désormais vide, Luis Enrique dispose de toutes ses forces vives pour la dernière ligne droite de l’année 2024.

Skriniar et Kolo Muani pas convoqués

Et pour cette affiche face à l’OL, le technicien espagnol a décidé de se passer de trois joueurs. De retour aux séances collectives depuis quelques semaines après sa rupture du tendon d’Achille en février 2023, Presnel Kimpembe est encore trop juste pour reprendre la compétition. De plus, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani manqueront également cette rencontre. Pour l’attaquant français, il s’agit d’une décision du coach, d’après le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. « Randal Kolo Muani est cette fois écarté du groupe par Luis Enrique face à l’OL. Selon nos informations, il s’agit d’un choix sportif. » À noter le retour de Senny Mayulu, qui avait manqué les derniers matches en raison d’une blessure à un mollet. Voici ci-dessous le groupe des 21 joueurs convoqués.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

: Donnarumma, Safonov, Tenas Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, L.Hernandez, Nuno Mendes, Beraldo, Zague, Pacho

: Hakimi, Marquinhos, L.Hernandez, Nuno Mendes, Beraldo, Zague, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Ramos, Dembélé, Asensio, Doué, Barcola