PSG / OL – Le groupe parisien sans plusieurs cadres

Ce lundi soir (20h30), le PSG et l’OL s’affrontent en Ligue 1 avec la première place du championnat en jeu. Pour cette affiche, Luis Enrique doit composer avec quatre absences majeures.

La 8e journée de Ligue 1 offre un choc entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Cette rencontre au sommet, décalée par la LFP à ce lundi soir (20h30 sur Ligue 1+), doit permettre au vainqueur de prendre seul la tête du championnat. En grande forme ces dernières semaines avec sept victoires consécutives, l’équipe parisienne devra cependant composer sans quatre joueurs cadres lors des prochains matchs : Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

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David Boly convoqué

Pour ce match face à l’OL, Luis Enrique a donc convoqué un groupe de 21 joueurs. Sans surprise, plusieurs titulaires, tels qu’Achraf Hakimi, Willian Pacho, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz et Désiré Doué sont bien présents pour ce choc. À noter également la présence des Titis David Boly, Quentin Ndjantou et Senny Mayulu, ainsi que celle du gardien Arthur Bar, qui remplace Alessandro Longoni, absent depuis plusieurs semaines. Le jeune portier de 16 ans avait déjà été convoqué lors de la victoire face au Mans (3-1), le 10 octobre dernier.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Bar

: Chevalier, Safonov, Bar Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Boly, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Boly, Pacho Milieux : F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves

: F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves Attaquants : F. Torres, Akliouche, Doué, Godts, Ndjantou

Notre groupe pour la réception de Lyon ! 📋💪 #PSGOL I #Ligue1 https://t.co/eLH2Ay9916 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 26, 2026