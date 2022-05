PSG / OL : les compositions officielles

Ce dimanche soir, les Féminines du PSG disputeront leur avant-dernier match de la saison 2021-2022. À cette occasion, le club parisien affronte son rival, l’Olympique Lyonnais, au Stade Jean-Bouin, à l’occasion de la 21e journée de D1 Arkema (21h sur Canal Plus). Relégué à cinq points de l’OL à deux journées de la fin, le PSG a encore une infime chance de remporter le championnat, mais devront faire face à une équipe championne d’Europe.

Et pour cette rencontre, le club de la capitale a décidé d’aligner un 3-5-2. Charlotte Voll débute dans les cages et sera protégée par une défense De Almeida, Dudek et Ilestedt. Ashley Lawrence et Sakina Karchaoui occuperont les rôles de piston tandis que Grace Geyoro, Laurina Fazer et Aminata Diallo sont associées au milieu de terrain. Enfin, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani forment le duo d’attaque.

Feuille de match PSG / OL

21e journée de D1 Arkema – Dimanche 29 mai 2022 à 21h au Stade Jean-Bouin – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Alexandra Collin