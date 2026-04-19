PSG / OL – Les compositions officielles

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Cinq jours après sa victoire à Anfield (2-0) en Ligue des champions, le PSG retrouve le championnat ce dimanche. En conclusion de la 30e journée de Ligue 1 (20h45 sur Ligue 1+), le club de la capitale reçoit l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Alors que le RC Lens continue de mettre la pression, les Rouge & Bleu comptent bien surfer sur leur bonne forme dans ce sprint final. Pour cela, Luis Enrique a aligné un onze remanié.

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Ramos et Mayulu titulaires

Dans les buts, Matvey Safonov enchaîne. En défense, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez occupent les postes de latéraux, tandis que la charnière centrale est composée d’Illia Zabarnyi et de Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Vitinha, Lucas Beraldo et Senny Mayulu sont associés. En attaque, le trio Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola est aligné.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais

30e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Torregreossa – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Mayulu, Beraldo, Vitinha – Doué, G.Ramos, Barcola Remplaçants : Chevalier, Marquinhos, F.Ruiz, Lee, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves, Kvaratskhelia, Dembélé

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Mayulu, Beraldo, Vitinha – Doué, G.Ramos, Barcola Le XI de l’ OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (c), Kluivert, Abner – Mangala, Morton – Merah – Endrick, Moreira Remplaçants : Descamps, Hateboer, Kango, Kamara, Tessmann, Nartey, Karabec, Ghezzal, Yaremchuk

: Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (c), Kluivert, Abner – Mangala, Morton – Merah – Endrick, Moreira

🚨 Le XI du PSG avec la nouvelle titularisation de Lucas Beraldo au milieu de terrain ! Barcola rdémarre aussi la rencontre !



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