PSG / OL – Les compositions probables selon la presse

Ce lundi soir (20h30 sur Ligue 1+), le PSG et l’OL s’affrontent au Parc des Princes avec pour ambition de prendre la tête du championnat. Mais les deux entraîneurs doivent composer avec de nombreux absents.

Initialement prévu dimanche soir, le choc de la 8e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes aura finalement lieu ce lundi soir. Cette belle affiche au sommet permettra au vainqueur de prendre la tête du championnat. Cependant, les deux entraîneurs, Luis Enrique et Paulo Fonseca, devront composer avec plusieurs absences.

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Un trio offensif Akliouche-Torres-Doué ?

En effet, du côté des Rouge & Bleu, quatre cadres manqueront à l’appel : Nuno Mendes, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Mais l’entraîneur parisien disposera des joueurs nécessaires pour pallier ces nombreuses absences. Dans les buts, Matvey Safonov est attendu. En défense, Illia Zabarnyi aura une belle occasion à saisir en l’absence du capitaine parisien et formerait ainsi la charnière centrale aux côtés de Willian Pacho. Au poste de latéral gauche, L’Équipe mise sur Lucas Digne, tandis qu’Achraf Hakimi occuperait le couloir droit. Dans l’entrejeu, le quotidien sportif opterait pour un trio composé de João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Enfin, en attaque, Désiré Doué devrait être accompagné de Ferran Torres et de Maghnes Akliouche.

De son côté, Le Parisien propose un onze de départ légèrement différent. Auteur d’une prestation de haut vol face au FC Barcelone (4-2) en Ligue des champions, Lucas Hernandez pourrait être reconduit au poste de latéral gauche. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz devrait, quant à lui, être préféré à João Neves, selon le quotidien francilien.

Le XI probable du PSG (L’Équipe) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Digne – J. Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, F. Torres, Doué

(L’Équipe) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Digne – J. Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, F. Torres, Doué Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz – Akliouche, F. Torres, Doué

(Le Parisien) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz – Akliouche, F. Torres, Doué Le XI probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton, Tolisso (c) – Nuamah, Merah, Duranville

Les compositions probables de PSG / OL (L’Équipe)

Les compositions probables de PSG / OL (Le Parisien)