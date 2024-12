PSG / OL : les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG et l’OL s’affrontent en conclusion de la 15e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique pourrait compter sur un groupe au complet.

Après deux résultats nuls en Ligue 1 (FC Nantes et AJ Auxerre), le PSG voudra se relancer et surtout profiter des contre-performances de l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, respectivement tenus en échec par le LOSC (1-1) et le Stade de Reims (0-0), pour reprendre une avance plus confortable en tête du classement. Mais pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout de l’Olympique Lyonnais, qui reste sur quatre victoires toutes compétitions confondues.

Dembélé de retour dans le onze de départ

Et alors qu’aucune absence n’est à déplorer au PSG, Luis Enrique pourrait réintégrer quelques éléments importants dans son onze de départ d’après L’Equipe et Le Parisien. Sauf surprise, Gianluigi Donnarumma devrait prendre place dans les buts. En défense, pas de surprise non plus avec les présences d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes aux postes de latéraux et une charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, sur le banc face au RB Salzbourg, devrait retrouver une place de titulaire en remplacement de Fabian Ruiz.

Si João Neves est pressenti pour accompagner le Titi, un doute subsiste sur le troisième milieu entre Vitinha et Désiré Doué. D’après le quotidien francilien, l’international Espoirs français, auteur d’une entrée décisive en Ligue des champions, pourrait avoir une carte à jouer. Enfin, pour l’attaque, Ousmane Dembélé, remplaçant au coup d’envoi face au FC Nantes (1-1) et l’AJ Auxerre et suspendu contre le RB Salzbourg (0-3), pourrait retrouver une place de titulaire sur l’aile droite. Il devrait être accompagné par Bradley Barcola et Gonçalo Ramos.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Ramos, Barcola

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Ramos, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Zaïre-Emery, Vitinha (ou Doué) – Dembélé, Barcola, Ramos.

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Zaïre-Emery, Vitinha (ou Doué) – Dembélé, Barcola, Ramos. Le XI probable de l’OL : Perri – Maitland-Niles, Mata (ou Caleta-Car), Niakhaté, Tagliafico – Veretout, Matic, Tolisso – Cherki, Lacazette (c), Fofana

Les compositions probables de PSG / OL (L’Equipe)