PSG / OL : Les coulisses d’un choc sous tension

Pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé (3-1) à domicile face à l’OL. Une rencontre animée sur la pelouse du Parc des Princes, mais aussi en tribune.

A l’image de la tension personnelle entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, la rencontre de clôture de la 15e journée de Ligue 1 a été marquée par de nouveaux incidents dans les travées du Parc des Princes. En effet, à la 52e minute de jeu, des chants insultants ont résonnés en provenance du virage Auteuil, et ont causé un arrêt du match. Ce dernier s’est étendu jusqu’à ce que le capitaine du soir, Achraf Hakimi, se rende au pied de la tribune la plus animée du Parc des Princes afin d’échanger avec le capo du groupe K-Soce Team, groupe dominant du Collectif Ultras Paris. En réponse au message diffusé sur les écrans géants de leur antre leur demandant de cesser ces chants pouvant engendrer l’arrêt de la rencontre et la défaite sur tapis vert, les supporters du PSG rétorque : « Ils sont sérieux eux ? Tous les week-ends il y a des chants de ce type et il n’y a qu’au Parc que cela se passe« , commente un fidèle du Parc des Princes pour nos confrères d’RMC Sport. Le Paris Saint-Germain est-il sanctionnable pour l’arrêt de la rencontre et les chants insultants ? Selon le règlement de la LFP, oui ? Cependant, toujours selon RMC Sport, la Ligue « précise que le PSG reste très engagé au quotidien contre ces chants« .

Outre les chants, une banderole est passée inaperçu hier soir au Parc des Princes : « 25/05/2024 : à défaut de bourrer vos femmes, vous labourez les champs« . Un message faisant référence à la bagarre entre supporters lyonnais et parisiens le jour de la dernière finale de Coupe de France au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban alors que les cars des deux équipes se rendaient à Lille par le biais de la A1. Un épisode au terme duquel les Rhodaniens avaient pris la fuite par les champs. De quoi raviver les tensions entre les deux camps. Pour l’Olympique Lyonnais, il n’y aura ni plainte, ni communiqué officiel selon RMC Sport. Nos confrères affirment au contraire que les dirigeants lyonnais Laurent Prud’homme, Matthieu Louis-Jean et Daniel Congré, respectivement directeur général, directeur technique et coordinateur sportif de l’OL, ont remercié Nasser Al-Khelaïfi et le PSG pour l’accueil et les relations amicales. Cependant, les trois hommes ont tout de même quitté leur place en tribune 5 minutes avant la fin de la rencontre en raison de l’insistance des chants. Du côté du club de la capitale, les chants entendus ce dimanche 15 décembre dans les travées du Parc des Princes sont condamnés. En effet, le PSG continue d’œuvrer et prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire de leur stade un lieu inclusif, et bannir tous les comportements discriminatoires.