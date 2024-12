Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG affronte l’Olympique Lyonnais pour son dernier match de l’année au Parc des Princes. Malgré leur forme du moment, les Gones ne veulent pas tomber dans l’euphorie.

La belle affiche entre le PSG et l’Olympique Lyonnais clôturera la 15e journée de Ligue 1 ce dimanche soir au Parc des Princes. Après deux résultats nuls d’affilée en championnat (FC Nantes et AJ Auxerre), le club parisien a une belle opportunité de prendre sept points d’avance sur ses concurrents après les matches nuls de l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ce samedi, respectivement face au LOSC (1-1) et le Stade de Reims (0-0). Mais pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront venir à bout d’une équipe lyonnaise qui a retrouvé des couleurs ces dernières semaines.

À lire aussi : PSG / OL – les compositions probables selon la presse

« Le PSG a une grosse force offensive, collective et individuelle »

Portés par un Rayan Cherki en grande forme, les Gones restent sur quatre victoires d’affilée toutes compétitions confondues, dont un succès face à l’Eintracht Francfort (3-2) jeudi en Ligue Europa. Malgré cette bonne dynamique, l’OL refuse de se montrer trop confiant avant le déplacement à Paris, comme l’a indiqué Pierre Sage en conférence de presse d’avant-match : « Ce n’est jamais le moment pour jouer le Paris Saint-Germain. Ils sont premiers du championnat. On va y aller avec de l’ambition. Il faudra à la fois être performant quand on à le ballon et les pousser dans leurs retranchements mais aussi être efficace défensivement. Il ne faudra pas faire les mêmes erreurs tactiques que l’année passée lors de la finale de la Coupe de France (2-1) et le match chez eux (4-1). Ils ont une grosse force offensive, collective et individuelle. Leur match de mardi était une mise en lumière de ce que Paris est capable de faire. Ils se créent des actions et des occasions et peuvent être efficaces. Quand nous, on se posait des questions sur notre capacité à conclure nos actions, on a réussi à régler ça donc eux aussi vont parvenir à le régler. Il faudra éviter tous types de trous d’air et ça demande beaucoup de concentration. Il faudra avoir la meilleure version de nous-mêmes », a déclaré le coach lyonnais.

Également présent en conférence de presse, Alexandre Lacazette ne veut pas se servir de l’excuse des 48 heures de récupération en moins de sa formation (qui a joué le jeudi en Ligue Europa) : « Ça peut être un handicap. Maintenant je n’ai pas envie d’utiliser cette excuse, ça fait partie du foot. Si on joue les grandes compétitions, on sait qu’on doit enchaîner les gros matches. Jouer à Lyon, c’est pour ce genre de rencontre. Paris fait partie des rencontres qu’on a envie de jouer. On ne va pas se plaindre de les jouer trois jours après un match européen. » L’attaquant français ne s’enflamme pas malgré la bonne dynamique de son équipe : « Je ne suis pas d’accord : Paris, ça reste Paris. On sait très bien ce que Paris représente en France. Les forces du moment, je n’y crois pas trop. C’est une grosse équipe avec de grands joueurs, de grands champions. Ça reste très compliqué et ce sera surtout à nous de rester concentrés sur nous-mêmes. Jouer le match à fond sans chercher d’excuse. Un PSG différent sans Mbappé ? Il y a moins cette Kylian-dépendance. Forcément, il y a un manque à ce niveau-là. Malgré tout, il y a d’autres joueurs qui se révèlent et prennent plus de confiance. C’est un autre PSG. »