PSG / OL – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a confirmé sa domination en Ligue 1 en venant à bout d’une équipe de l’OL (3-1) pourtant en forme ces dernières semaines.

Avec neuf matches sans défaite avant son déplacement au Parc des Princes, l’Olympique Lyonnais avait le profil idéal pour embêter le PSG, qui restait sur deux matches nuls d’affilée en championnat. Mais dans cette affiche de la 15e journée de Ligue 1, le club parisien a confirmé sa domination en France avec un succès maîtrisé face à des Gones impuissants (3-1). Et dans cette rencontre, un joueur a marqué les esprits.

Doué homme du match, Dembélé retrouve le sourire

Titulaire surprise sur l’aile gauche de l’attaque, Désiré Doué a parfaitement rendu la confiance placée en lui par Luis Enrique. Intenable dans le premier quart d’heure du match, l’ancien Rennais récolte un 8/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « L’ancien Rennais a confirmé sa bonne forme du moment. À la sortie d’un festival sur l’aile gauche, il offre l’ouverture du score à Dembélé (1-0, 8e) avant d’obtenir le pénalty du 2-0 sur un contact avec Tolisso (14e). Déroutant par ses dribbles et sa classe balle au pied, il a fait très mal aux Lyonnais. On lui refuse logiquement un but pour un hors-jeu signalé au départ (52e) », s’enthousiasme LP. Autre joueur performant, Ousmane Dembélé, qui reçoit la note de 7/10 dans les deux quotidiens. Absent du onze de départ lors des trois derniers matches, l’international français a signé son retour d’une belle performance : « Aligné dans l’axe de l’attaque, il a signé son retour. Il a déjà marqué but plus difficile mais il est au bon endroit et fait le geste juste (8e). À côté de ça, il fut intermittent mais a régulièrement pesé, par de bons ballons (85e) ou par son pressing aussi », analyse L’E.

Capitaine du soir, Achraf Hakimi confirme qu’il est l’homme en forme de cette saison avec une note de 7/10 : « Même quand il est un peu en dessous de ses dernières sorties, le Marocain reste une valeur sûre de ce Paris Saint-Germain. Le jeu a basculé systématiquement à droite (120 ballons touchés) avec, à chaque fois, la volonté d’accélérer et de faire des différences. Il s’est largement loupé en revanche sur une remise en retrait dont Veretout n’a pas profité (43e) », rapporte L’Equipe. En revanche, un joueur n’a pas été à la hauteur de l’évènement. Il s’agit de Lee Kang-In : « Discret sur son côté, il a eu l’occasion de tuer la partie en première période sur un face-à-face mal négocié en raison d’un contrôle raté (16e). Réaxé après la pause, il n’a pas été plus inspiré en dehors d’une reprise hors cadre (64e) », regrette le quotidien francilien qui lui donne la note de 4/10.