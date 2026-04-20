PSG / OL – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG s’est incliné à domicile face à l’Olympique Lyonnais (1-2) en Ligue 1. Les habituels remplaçants parisiens n’ont pas répondu présents.

Un PSG en mode décompression s’est incliné ce dimanche soir en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Quelques jours après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le club de la capitale retrouvait le championnat avec une affiche face à l’Olympique Lyonnais. Sans idées, les Rouge & Bleu se sont inclinés devant leur public (1-2) et ont relancé le suspense dans la course au titre.

À lire aussi : PSG / OL – Les notes du match et des remplaçants décevants

G.Ramos déçoit comme titulaire, une charnière centrale en difficulté

Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, Luis Enrique n’a pas pu compter sur ses remplaçants habituels, à commencer par Gonçalo Ramos. Titulaire, le buteur portugais n’a pas pesé et a même manqué un penalty en première période. Le numéro 9 parisien reçoit la note de 2/10 dans L’Equipe. « Sa onzième titularisation de la saison en L1 restera entachée par son penalty manqué (33e). Emprunté techniquement, le Portugais n’a jamais réussi à prendre le dessus sur la défense lyonnaise. Il a pourtant eu quelques coups à jouer… » En défense, la charnière Illia Zabarnyi – Willian Pacho a souffert face aux attaquants lyonnais. Performant à Anfield, l’Équatorien n’a pas affiché sa solidité habituelle et récolte la note de 3/10 dans le quotidien sportif. « On ne sait toujours pas ce qu’il a voulu faire sur l’ouverture du score en oubliant complètement Endrick dans son dos (6e). Une première action ratée dans un match globalement neutre, ce qui ne lui ressemble pas du tout. À sa décharge, il aurait également bien eu besoin de souffler. »

Également performant face à Liverpool mardi dernier, Achraf Hakimi a aussi souffert défensivement face aux Gones, comme le souligne Le Parisien, qui lui attribue la note de 3/10. « Pas franchement convaincant, il a tenté d’évoluer dans son registre habituel mais, opposé à un Moreira entreprenant, qui lui subtilise le ballon sur l’ouverture du score (0-1, 6e), il a beaucoup souffert défensivement. Seul son coup franc, repris de la tête par Ramos en fin de première période, aurait pu relancer son équipe (45 + 1e). » Seuls Matvey Safonov et Lucas Hernandez ont surnagé dans cette équipe. Le défenseur français reçoit la meilleure note des Rouge & Bleu dans le quotidien francilien avec un 5,5/10. « Intéressant à chaque fois qu’il a pu prendre de l’élan dans son couloir pour créer du danger offensivement, il obtient un penalty qui aurait pu permettre à son équipe de revenir dans le match (32e). Son entente avec Barcola a laissé entrevoir de belles séquences, sans pour autant faire vaciller la défense adverse. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 6 – Hakimi 4, Zabarnyi 4, Pacho 3, L.Hernandez 5 – Mayulu 3, Beraldo 4, Vitinha (non noté, Zaïre-Emery 5) – Doué 5, G.Ramos 2, Barcola 4 / Luis Enrique 4

(L’Equipe) : Safonov 6 – Hakimi 4, Zabarnyi 4, Pacho 3, L.Hernandez 5 – Mayulu 3, Beraldo 4, Vitinha (non noté, Zaïre-Emery 5) – Doué 5, G.Ramos 2, Barcola 4 / Luis Enrique 4 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 5 – Hakimi 3, Zabarnyi 4, Pacho 4, L.Hernandez 5.5 – Mayulu 3, Beraldo 4, Vitinha (non noté, Zaïre-Emery 5) – Doué 4 , G.Ramos 3, Barcola 4.5