PSG / OL – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce lundi soir, le PSG s’est emparé de la place de leader du championnat après sa victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-0), en conclusion de la 8e journée de Ligue 1.

Il n’aura pas fallu longtemps au PSG pour se remettre de son début de saison manqué en Ligue 1. Après trois matchs sans victoire en début de saison (deux matchs nuls et une défaite), le club de la capitale occupe désormais la tête du championnat suite à sa victoire face à l’OL (2-0), ce lundi soir. Un cinquième succès de rang en Ligue 1 qui permet aux Rouge & Bleu de poursuivre sur leur bonne dynamique des dernières semaines. Privé de quatre joueurs majeurs, Luis Enrique a aligné une équipe compétitive au coup d’envoi.

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Zabarnyi solide, Safonov décisif, Zaïre-Emery en manque de repères

Si la victoire est venue du banc, avec les réalisations de Senny Mayulu et de Mika Godts, d’autres joueurs ont livré une belle prestation ce lundi, à commencer par Illia Zabarnyi. En l’absence de Marquinhos, l’Ukrainien a livré une performance solide et obtient la note de 6/10 dans L’Équipe : « Il est resté sobre, en place, et a été bien moins bougé que Pacho, même si c’était aussi, et d’abord, parce que l’OL jouait sans avant-centre, sinon Merah qui aura le plus souvent fui la zone. Il a sauvé une situation brûlante devant Duranville (41e), et une autre face à Nartey (89e), confirmant sa bonne entrée face à Barcelone. » En revanche, Warren Zaïre-Emery n’a pas été à l’aise au poste inhabituel de latéral gauche. « Pour affronter Barcelone, Luis Enrique avait préféré Lucas Hernandez, et il faut avouer que ce n’est pas au poste d’arrière gauche que le très polyvalent Zaïre-Emery est le plus à l’aise. Luis Enrique s’est beaucoup agité en début de match sur son positionnement. Son volume et son agressivité n’ont pas toujours compensé », souligne le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 4/10.

Si le PSG a gardé sa cage inviolée pour la deuxième fois de la saison, il le doit en grande partie à Matvey Safonov, décisif dans ses buts. Le portier russe récolte la note de 6,5/10 dans Le Parisien : « Serein sur la frappe d’Athekame (10e), le gardien russe est ensuite décisif sur la tentative de Duranville qu’il repousse en corner (32e) puis sur une nouvelle frappe des 25 m d’Athekame (33e). S’il rate sa sortie sur un corner (58e), ses arrêts en 1re période ont préservé le 0-0. » Même note pour Maghnes Akliouche, qui confirme sa bonne forme du moment : « Très en jambes, il a beaucoup tenté et souvent cherché à combiner avec Doué. Après des belles percées dans la surface côté droit, il a vu Greif s’interposer (20e, 42e) comme sur sa frappe enroulée (40e). Il a basculé au milieu après la sortie de Neves », salue le quotidien francilien.

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 6 – Hakimi 4, Zabarnyi 6, Pacho 5, Zaïre-Emery 4 – J. Neves 5, Vitinha 6, F. Ruiz 5 – Akliouche 5, F. Torres 4, Doué 5 / Luis Enrique 6

(L’Équipe) : Safonov 6 – Hakimi 4, Zabarnyi 6, Pacho 5, Zaïre-Emery 4 – J. Neves 5, Vitinha 6, F. Ruiz 5 – Akliouche 5, F. Torres 4, Doué 5 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 6.5 – Hakimi 5.5, Zabarnyi 5.5, Pacho 5.5, Zaïre-Emery 4.5 – J. Neves 5, Vitinha 6, F. Ruiz 6 – Akliouche 6.5, F. Torres 4.5, Doué 6

✅ Il est là le premier but en @Ligue1 pour Mika Godts avec le @PSG_inside ! #PSGOL https://t.co/tCyGu0EOoJ — L1+ (@ligue1plus) October 26, 2026