PSG / OL : Les notes du match et des remplaçants décevants

Semaine contrastée pour le Paris Saint-Germain. Après une qualification historique en 1/2 finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, les Parisiens ont chuté à domicile face à l’OL (1-2).

Une soirée à oublier pour le PSG ! Défaits 2-1, les Rouge & Bleu ne comptent plus qu’un point d’avance sur le RC Lens au classement (avec un match encore à jouer). Cette rencontre aura démarré timidement pour le club de la capitale qui encaissera rapidement l’ouverture du score par Endrick. Le Brésilien réussit à se faufiler dans le dos de Pacho et trompe d’une grosse frappe Matvey Safonov (6’). L’attaque lyonnaise fait énormément de mal à la défense Rouge & Bleu, qui semble encore avoir la tête à Anfield. Les Parisiens tentent de réagir mais se font contrer et encaissent un deuxième but par Moreira (18′). Le Parc est sonné et se prépare à une soirée cauchemardesque… Par la suite, les hommes de Luis Enrique vont mieux et obtiennent même un pénalty après une faute sur Hernandez. Mais comme trop souvent cette saison, celui-ci est une énième fois loupé. Cette fois-ci par Gonçalo Ramos.

Sur tout le reste de la rencontre, le PSG aura beaucoup tenté, mais sera tombé face à un excellent Greif et touchera même la transversale après une énorme frappe de Dembélé ! Kvaratskhelia sauvera l’honneur en toute fin de match sur un magnifique enroulé qui trouvera le petit filet opposé (90+3). Score final, 2-1, Paris concède sa 5ème défaite de la saison et devra rapidement se remobiliser face au FC Nantes ce mercredi au Parc des Princes (19h00).

Après cette contre-performance, il est l’heure de donner les notes. Une fois n’est pas coutume, Pacho aura montré une inhabituelle faiblesse tandis que Lucas Hernandez lui aura exposé toutes ses limites devant Endrick. Au milieu de terrain, Senny Mayulu n’aura pas non plus convaincu mais que dire du match complètement raté de Gonçalo Ramos…

Les notes des joueurs du PSG