PSG / OL – Les Parisiens dédient leur victoire à Kvaratskhelia

Après sa victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-0), le PSG a eu une pensée pour Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit.

Dans ce choc au sommet face à l’Olympique Lyonnais, le PSG s’est imposé grâce à ses entrants (2-0) et s’empare seul de la tête de la Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a dû composer sans quatre joueurs majeurs : Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Si les trois premiers cités retrouveront la compétition dans les semaines à venir, le Géorgien, lui, devra se remettre de sa rupture du ligament croisé du genou droit. Alors qu’il se fera opérer cette semaine à Doha, le numéro 7 des Rouge & Bleu a reçu le soutien de son entraîneur, de ses coéquipiers et des supporters parisiens.

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« Cette victoire est pour Kvara »

Avant le match, le Virage Auteuil a déployé une banderole en soutien au Géorgien « Kvara, le peuple rouge et bleu est avec toi ». Puis, le public a scandé son nom à la 7e minute de jeu. Auteur de l’ouverture du score, Senny Mayulu a repris la célébration de l’ancien Napolitain. Après la rencontre, le Titi a notamment apporté son soutien à son coéquipier : « On est une famille, on est très solidaires entre nous. Si ce n’est pas moi qui avais marqué le premier, quelqu’un d’autre aurait fait la célébration. On est unis, on est tous derrière lui. » Luis Enrique a également dédié cette victoire à son attaquant : « Je voudrais dédier à Kvara cette victoire. On est très fier de lui. On reste motivé en tant qu’équipe. Mais cette victoire est pour Kvara. » Enfin, les joueurs parisiens, Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique ont posé avec le maillot de Khvicha Kvaratskhelia dans le vestiaire après la rencontre. De nombreuses marques d’affection qui ont touché le principal concerné, lequel n’a pas hésité à réagir sur ses réseaux sociaux.

Kvara, on est avec toi ! https://t.co/gyytY2hezp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 26, 2026

Avec toi, Kvara ! ❤️💙 https://t.co/4i4vvM7PpQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 26, 2026