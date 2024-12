PSG / OL – Ousmane Dembélé de retour comme titulaire ?

Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN) la belle affiche entre le PSG et l’Olympique Lyonnais clôturera la 15e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique pourrait réintégrer dans le onze de départ son numéro 10.

Le PSG attaque la dernière ligne droite de son année 2024. Mis sous pression par ses concurrents en Ligue 1, le club parisien devra se relancer après deux résultats nuls en championnat (FC Nantes et AJ Auxerre). Et les Rouge & Bleu devront batailler pour venir à bout d’une équipe de Lyon en très grande forme. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif. L’occasion de revoir Ousmane Dembélé dans le onze de départ ?

Une chance à saisir pour Doué ?

Avec deux autres rencontres la semaine prochaine (l’AS Monaco en Ligue 1 et le RC Lens en Coupe de France), le technicien espagnol pourrait faire tourner pour reposer quelques éléments. En défense, il ne devrait pas avoir de surprise avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes aux postes de latéraux et la charnière Marquinhos – Willian Pacho dans l’axe. Pour l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery pourrait retrouver une place de titulaire, selon Le Parisien. Sur le banc face au RB Salzbourg, le Titi pourrait prendre la place de Fabian Ruiz, qui a déçu en Autriche. Et pour accompagner Joao Neves et le Français dans l’entrejeu, un doute subsiste entre Vitinha et Désiré Doué.

L’international Espoirs s’est montré décisif en Ligue des champions avec un but et une passe décisive. « L’ancien Rennais semble dans un bon moment que pourrait saluer son entraîneur en l’intégrant au milieu à trois, permettant ainsi à Vitinha de souffler aussi. » En attaque, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos sont pressentis pour débuter. Et le trio offensif pourrait être complété par Ousmane Dembélé. Absent du onze face au FC Nantes et l’AJ Auxerre et suspendu lors du déplacement à Salzbourg en C1, le numéro 10 parisien pourrait retrouver une place de titulaire. « Sa ‘punition’ pourrait être terminée. Il reprendrait la place qu’a occupée depuis deux rencontres Kang-In Lee sans véritable réussite », conclut LP.