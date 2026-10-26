PSG / Olympique Lyonnais – Annoncez votre pronostic

Ce lundi soir (20h30), le PSG reçoit Lyon lors de la huitième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’imposer devant leur public pour prendre seuls la tête du championnat.

Le PSG joue son match de la huitième journée de Ligue 1 ce lundi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Lyon. Un choc entre le quatrième et le cinquième du championnat. Avec un succès ce soir, le PSG prendrait seul la tête de la Ligue 1 avec un point d’avance sur le Stade Rennais. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans plusieurs cadres, blessés : Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Marquinhos. Le coach du PSG pourra tout de même aligner une équipe compétitive pour tenter de battre les Lyonnais et prendre seul la tête du championnat.

Un peu moins de deux heures avant le coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Lyon ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mardi soir, le PSG s’est imposé contre le FC Barcelone lors de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue des champions (4-2). Un score annoncé ici par gabbaboy Blood, Alexandre Le Grand et Gerarjunho. Bravo à eux !