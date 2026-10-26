PSG / Olympique Lyonnais – Les compositions officielles

Ce lundi soir, le PSG affronte l’Olympique Lyonnais en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant ce match, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Prévu ce dimanche soir, le match entre le PSG et Lyon – au Parc des Princes – se jouera finalement demain soir. Pour ce choc, Luis Enrique est privé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Marquinhos, blessés contre le FC Barcelone mardi soir et qui manqueront plusieurs semaines de compétition pour les deux derniers cités et de nombreux mois pour le premier. Contre les Lyonnais, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe sans réelle surprise face aux Lyonnais.

Warren Zaïre-Emery titulaire dans le couloir gauche

Dans les buts du PSG, Matvey Safonov. Avec l’absence de Marquinhos, c’est Illia Zabarnyi qui accompagne Willian Pacho en défense centrale. Les deux hommes sont accompagnés par Achraf Hakimi dans le couloir droit, qui récupérele brassard de capitaine, et Warren Zaïre-Emery dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, le coach du PSG a aligné le trio Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz. Avec les absences d’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, l’attaque du PSG est composée de Désiré Doué dans le couloir droit, Ferran Torres en pointe et Maghnes Akliouche dans le couloir gauche.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais

Huitième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h30 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Eric Wattellier – VAR : Bastien Dechepy et Mehdi Mokhtari

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Zaïre-Emery – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Torres, Akliouche Remplaçants : Chevalier, Hernandez, Beraldo, Digne, Boly, Dro, Mayulu, Ndjantou, Godts

: Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Zaïre-Emery – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Torres, Akliouche Le XI de Lyon : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton, Tolisso (cap.) – Nuamah, Merah, Duranville Remplaçants : Descamps, Kamara, Kluivert, Mata, Bidstrup, Nartey, Boudache, Hamdani, Himbert

: Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton, Tolisso (cap.) – Nuamah, Merah, Duranville