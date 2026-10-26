PSG / Olympique Lyonnais – Les notes des joueurs parisiens

Ce lundi soir, le PSG s’est imposé contre Lyon en clôture de la huitième journée de Ligue 1 (2-0). Un succès qui lui permet de prendre la tête du championnat.

Après avoir vu son choc contre l’Olympique Lyonnais être reporté d’un jour, le PSG recevait les Lyonnais – au Parc des Princes – ce lundi soir en clôture de la huitième journée de la Ligue 1. Après une rencontre largement dominée, le PSG s’est imposé grâce à ses remplaçants Senny Mayulu et Mika Godts (2-0). Un succès qui permet aux Parisiens de prendre pour la première fois la tête du championnat cette saison. Si le PSG l’a emporté, il peut aussi remercier Matvey Safonov, auteur de deux parades importantes en première mi-temps. Il a aussi été solide dans les airs sur les corners lyonnais. Devant lui, Illia Zabarnyi et Willian Pacho ont été très solides. L’international ukrainien a réalisé plusieurs interventions salvatrices et s’est montré serein face aux attaquants lyonnais. Il enchaîne les bonnes prestations ces dernières semaines, de bon augure avec la blessure de Marquinhos. Le numéro 51 du PSG a été dans la lignée de sa rencontre contre le FC Barcelone. Après un début de saison plus compliqué, il a retrouvé toutes ses sensations et son meilleur niveau.

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Maghnes Akliouche omniprésent

Au milieu de terrain, Vitinha a encore une fois été le métronome du jeu parisien, même s’il s’est montré moins dangereux dans le dernier geste. À ses côtés, João Neves a été présent au pressing et a également tenté de trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Il aurait pu nous gratifier d’un nouveau magnifique but, mais son retourné acrobatique après une passe de la poitrine est passé au-dessus du but lyonnais. Fabián Ruiz a aussi été dans la lignée de ces dernières sorties, réalisant plusieurs belles sorties de balles. Il a également offert quelques belles inspirations à ses coéquipiers et aurait pu être passeur décisif dans cette rencontre. Titularisé dans le couloir droit de l’attaque du PSG, Maghnes Akliouche a été un peu partout sur le terrain et a été l’un des meilleurs Parisiens ce lundi soir. Il a tenté de débloquer le verrou lyonnais et a souvent réussi à trouver ses coéquipiers dans de bonnes conditions. Aligné en pointe, Ferran Torres s’est montré disponible pour ses coéquipiers mais a été maladroit dans le dernier geste.