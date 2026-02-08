PSG / OM – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’imposer pour reprendre la tête de la Ligue 1.

Pour la troisième et dernière fois de la saison, le PSG va affronter Marseille ce soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Après avoir concédé la défaite au match aller sur la pelouse du stade Vélodrome (1-0) puis avoir remporté le Trophée des champions lors de la séance de tirs au but (2-2, 4 t.a.b à 1), le PSG voudra s’imposer ce dimanche devant son public au Parc des Princes pour reprendre la tête de la Ligue 1 et repousser son adversaire du soir à 12 points.

Pour ce match, le coach du PSG peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou, blessés, ainsi qu’Achraf Hakimi, suspendu, manquent à l’appel. Moins de deux heures avant ce Classico, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’OM ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Dimanche dernier, le PSG s’est imposé contre Strasbourg en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (1-2). Un score fortement annoncé ici par safet, bibifuck, coridon, Blood, Au_dessus_c’est_valdo, Popoch, Fox Mulder ⭐️⭐️, Baby Bejita, G.Vouzème, PSG75 et FYS – ⭐️. Bravo à eux !