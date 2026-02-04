PSG / OM – De Zerbi : « On doit avoir l’ambition de gagner à Paris »

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affrontera l’Olympique de Marseille pour le troisième Classique de la saison. Et Roberto De Zerbi espère créer la surprise.

En conclusion de la 21e journée de Ligue 1, le PSG recevra ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), l’Olympique de Marseille. Et pour ce troisième Classique de la saison, les enjeux seront différents pour les deux formations. Les Rouge & Bleu auront pour ambition de conserver leur fauteuil de leader tandis que les Olympiens voudront rester sur le podium, eux qui sont sous la menace de l’OL au classement.

Victorieux du Stade Rennais (3-0) ce mardi et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, le coach de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est montré satisfait de la réaction de son équipe, qui était plongée dans une crise depuis quelques jours : « Je suis content du match, de la victoire et de la réaction. Rennes est une équipe forte et n’a jamais tiré au but. Maintenant, on prépare le PSG, Strasbourg et Brest, on cherche un peu de continuité et de régularité. L’équipe a été concentrée. En première période, on a eu du mal à presser, on n’a pas été fluides avec la balle. J’avais peur d’être un peu trop déséquilibré avec quatre attaquants, un latéral qui monte et finalement, on n’a pas concédé un tir. Mon équipe est étrange, j’ai du mal à comprendre. Quand tu joues avec un défenseur de plus, tu prends trois buts, avec quatre attaquants, tu ne concèdes pas un tir », a d’abord déclaré le coach marseillais, dans des propos rapportés par L’Equipe, avant de se pencher sur le Classique face au PSG ce dimanche. « Le PSG est l’équipe la plus forte d’Europe. Et pas seulement parce qu’elle a remporté la Ligue des champions, je le pense vraiment. Donc il faut aller sur le terrain avec la même faim qu’au Koweït (2-2, 1-4 aux t.a.b. lors du Trophée des champions, le 8 janvier), avoir la concentration de ce (mardi) soir, mais plus de qualité. On doit avoir l’ambition de gagner à Paris. »