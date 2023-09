PSG / OM : Découvrez les pronos de la rédac’

Pariez avec Betclic sur le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, ce dimanche à 21h, à l’occasion de la 6ème journée du Championnat de France de Ligue 1.



Les pronos de la rédac’

Paris accueille son rival de toujours au Parc des Princes, l’Olympique de Marseille pour le match du dimanche soir de cette journée de Ligue 1 !

Après avoir terrassé Dortmund cette semaine sur le score de 2-0, les Parisiens seront une nouvelle fois favori face à un OM qui vit une véritable crise en interne, mais qui n’a toujours pas connu la défaite en championnat !

Nous vous proposons trois pronostics en vue de cette rencontre et de cette 6e journée de Ligue 1 !

Les paris

Après un dernier match décevant en championnat contre l’OGC Nice (défaite 2-3), Paris a su relever la tête et se défaire du Borussia Dortmund en Ligue des Champions ce mardi.

Mbappé double buteur contre l’OM (3,85) :

Décisif au cours de chaque rencontre parisienne, le Bondynois affectionne tout particulièrement le fait de chahuter le rival marseillais. Encore buteur cette semaine contre Dortmund, il semblait néanmoins encore avoir sous le pied de quoi marquer un ou deux buts de plus. Ça tombe bien, il a l’occasion de se rattraper ce week-end, et on l’imagine bien faire un carnage dans la défense marseillaise !



La cote de Mbappé marque deux buts ou plus contre l’OM est de 3,85 sur Betclic.

Paris bat l’OM par deux buts d’écart ou plus (2,34)

Paris a gagné de deux buts ou plus sur trois de ces quatre derniers matchs (contre Lens 3-1, contre Lyon 4-1, contre Dortmund 2-0), et face à un adversaire qui a encore concédé cette semaine 3 buts à des ajaccides en difficulté, on peut imaginer le PSG pleinement capable de répéter cette performance !

La cote de la victoire parisienne par deux buts d’écart ou plus contre l’OM est de 2,34 sur Betclic.

Paris gagne et les 2 équipes marquent (2,84)

Très offensive sur le papier, l’armada parisienne a pris pour habitude de montrer quelques largesses défensives, notamment en fin de rencontre. Preuve en est, 6 buts ont été encaissés lors des 5 dernières rencontres.

Dans le même temps, l’OM dispose d’éléments intéressants offensivement, tels que Vitinha, Aubameyang ou encore Ismaila Sarr, capables de faire la différence, il y a donc une nouvelle fois de bonnes chances pour que Paris l’emporte, et encaisse un but.

La cote de Paris gagne et les deux équipes marquent est à 2,84 sur Betclic.

