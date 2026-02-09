PSG / OM – Dembélé : « Les supporters vont se réveiller avec la banane »

Auteur d’une prestation XXL face à l’OM (5-0), Ousmane Dembélé espère que cette large victoire sera le début de la montée en puissance des Rouge & Bleu.

Le PSG a été sans pitié. Face à l’OM ce dimanche soir, le club parisien a infligé une défaite historique à son rival au Parc des Princes (5-0). Une victoire qui permet aux Rouge & Bleu de reprendre leur fauteuil de leader. Si l’ensemble des Parisiens ont livré une grosse prestation, un joueur a marqué les esprits : Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 a inscrit un doublé et délivré une passe décisive. Une performance XXL de la part de l’international français. Après la rencontre, en zone-mixte, Ousmane Dembélé s’est félicité de la prestation du PSG, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Un message envoyé aux adversaires ?

« On l’a démontré lors du match, on sait que c’est un match important pour tous les Parisiens. C’est une belle manière de faire passer un message. »

Une victoire historique face à l’OM

« Demain matin (lundi), les supporters vont se réveiller avec la banane. Nous, on est contents du travail fourni sur ce match-là. Il y aura d’autres matches importants, on va essayer de répondre présent dans cette deuxième partie de saison importante pour nous. »

Un match déclic comme Manchester City la saison passée ?

« Oui, c’est ça. Après, je trouve qu’on a bien négocié la première partie de saison, celle de l’année dernière avait été beaucoup plus difficile. Les moments importants vont arriver, que ce soit en Championnat ou en Ligue des champions. On aura toujours Lens derrière… »

Un match tournant à titre personnel ?

« Oui, car j’ai eu des pépins physiques. Là, je me sens mieux, je reprends du rythme avec les matches qui s’enchaînent pour moi. Je me sens de mieux en mieux. »

Son deuxième but est-il l’un de ses plus beaux ?

« Je ne sais pas, parce qu’on m’a déjà dit que celui face à Lille était l’un des plus beaux. (Sourire.) Après, c’est l’instinct qui parle… Je vois que je mets beaucoup d’intensité sur les premiers contacts avec le ballon, j’élimine deux adversaires et du coup, je n’ai plus qu’à tirer. »

A-t-il les mêmes objectifs individuels que la saison passée ?

« On espère, mais le plus important, ce sont les titres collectifs. »