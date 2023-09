Lors la victoire euphorique du PSG face à l’OM (4-0), les supporters parisiens sont accusés de chants homophobes à l’encontre des Marseillais. Au lendemain de la rencontre, le délégué interministériel déclare se saisir du dossier.

Des chants homophobes, c’est ce que va retenir l’association Rouge Direct du match d’hier soir, qui dénonce un « PSG – OM accablant » et demande des « réactions extrêmement fermes ». Pour cause, les chants grossiers des supporters du Paris Saint-Germain lors de la victoire face à Marseille. Lanceur d’alerte qui lutte contre l’homophobie dans le sport, l’association demande aussi une réaction d’Amélie Oudéa-Castéra (ministre des Sports) à la suite de ces paroles étendues toute la soirée sur les réseaux sociaux. La ministre déclare : « Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l’enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont gâché la fête au Parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. »

Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du #PSGOM

Avec la #DILCRAH, je vais saisir le club @PSG_inside et la ligue @LFPfr afin que des sanctions soient prises.

Nous étudierons aussi les possibilités de saisir la justice ! pic.twitter.com/fHoejuMLW1 — Olivier Klein (@OlivierKlein93) September 25, 2023

Selon les informations de BFMTV, l’ancien ministre Olivier Klein, aujourd’hui à la tête de la délégation interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT devrait aussi s’en mêler. Il annonce saisir le PSG et la LFP dans les prochaines heures « afin que des sanctions soient prises », et se laisse la « possibilité de saisir la justice ». Les médias ont sauté sur l’occasion pour interroger directement Luis Enrique, entraîneur du PSG, sur la signification de ces faits : « Je suis désolé, je ne comprends pas si les chants sont gentils ou méchants. »

Le PSG prend les devants

L’enregistrement des chants homophobes et insultes sera étudié par la commission de discipline de la ligue ce mercredi, selon les informations de France Info. « Le PSG condamne toutes les formes de discrimination, notamment l’homophobie, et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades, ni dans la société. Le club rencontrera l’ensemble de ses partenaire et SOS homophobie sur ce sujet essentiel« , répond le club parisien dans un communiqué officiel. Du côté des joueurs aussi la situation est critique. Alors que la bonne humeur régnait sur le Parc des Princes après le coup de sifflet final, la communion entre les joueurs parisiens et les supporters semble avoir dépassé les limites selon la Ligue. Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa ont été filmé en train de chantonner des insultes envers les marseillais. Si les faits sont avérés, des sanctions, dont une suspension pourraient tomber sur les joueurs.