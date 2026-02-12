PSG / OM – La FFF valide la décision de Willy Delajod de ne pas exclure Vitinha

Lors du match PSG / OM, le milieu du PSG Vitinha aurait pu être exclu pour une semelle sur la cheville de Leonardo Balerdi. Mais la FFF a confirmé la décision de l’arbitre Willy Delajod de ne pas exclure le Portugais.

Si le PSG a livré un récital dimanche dernier face à l’Olympique de Marseille (5-0), l’équipe de Luis Enrique aurait pu être rapidement réduite à dix dès la neuvième minute de jeu. Après une faute non sifflée sur Senny Mayulu, Vitinha, à la lutte pour récupérer le ballon, a essuyé ses crampons sur la cheville de Leonardo Balerdi. L’arbitre de la rencontre, Willy Delajod, a seulement averti le Portugais d’un carton jaune.

Quelques jours après cette 21e journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage de la FFF a analysé certaines situations et décisions prises lors des matches du week-end et est notamment revenu sur cette action litigieuse lors du Classique. Et l’instance donne raison à l’arbitre Willy Delajod d’avoir averti le milieu parisien d’un carton jaune. « Le joueur parisien intervient avec la jambe gauche en avant et sa semelle entre en contact avec le tibia droit du joueur marseillais. Toutefois, le contact ne s’accompagne pas d’un appui prolongé et la jambe du joueur parisien est en train de se replier, ce qui limite l’impact physique. Par conséquent, l’absence d’intensité excessive dans le geste permet à l’arbitre de considérer que l’exclusion n’est pas incontournable. La décision de l’arbitre, particulièrement précis dans son analyse sur le terrain, ne correspond pas à une erreur manifeste au sens des Lois du jeu » a expliqué la direction de l’arbitrage de la FFF, dans son débrief de la 21e journée de Ligue 1.

L’arbitre du VAR, Nicolas Rainville, avait confirmé à Willy Delajod sa décision initiale : « Le tacle de Vitinha, c’est un bon jaune, la semelle est bien haute. Pour moi, il manque encore de l’appui, de l’impact fort sur le tibia », a-t-il déclaré depuis le camion VAR.