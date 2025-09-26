PSG / OM – La LFP officialise la date et le lieu du Trophée des Champions

Reporté à une date ultérieure, le Trophée des champions 2025 opposant le PSG à l’Olympique de Marseille aura lieu au Koweït le 8 janvier prochain.

Initialement programmé l’été dernier mais reporté en raison du calendrier surchargé du PSG, le Trophée des Champions 2025 est enfin programmé. Cette affiche opposant les champions de France et vainqueur de la Coupe de France au dauphin de la Ligue 1 2024-2025, l’Olympique de Marseille, se déroulera dans un pays inédit jusque-là.

L’horaire encore à déterminer

En effet, la Ligue de football professionnel (LFP) a officialisé la date et le lieu de ce Classique. Et cela se déroulera au Koweït le 8 janvier 2026. « La 31e édition du Trophée des Champions se déroulera le jeudi 8 janvier 2026 au Koweït. Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1 McDonald’s, se déroulera dans le Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. Les deux grands rivaux se retrouveront pour un nouveau Classique pour la troisième fois à l’occasion du Trophée des Champions après l’édition 2010 et celle de 2020 (…) La rencontre se déroulera en soirée à Koweït City à un horaire qui reste à déterminer. En France, le Trophée des Champions sera diffusé en direct sur Ligue 1+ », précise la LFP dans son communiqué. Le pays du Golfe persique a donc été préféré au Sultanat d’Oman et à la Côte d’Ivoire, les deux autres candidats pour organiser cette rencontre, comme le rapporte L’Equipe.