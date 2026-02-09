PSG / OM – La performance XXL de Nuno Mendes

Omniprésent face à l’Olympique de Marseille, le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, a livré une performance XXL dans ce Classique au Parc des Princes.

Le PSG a infligé une humiliation à l’Olympique de Marseille. En conclusion de la 21e journée de Ligue 1, le club parisien a réalisé une victoire historique face à son rival marseillais (5-0). Une performance XXL de la part des joueurs de Luis Enrique. Si l’ensemble des joueurs a été au niveau de l’affiche, certains sortent du lot, comme Ousmane Dembélé, João Neves ou encore Nuno Mendes.

Quatre passes clés, 9 duels remportés sur 10

Le latéral gauche parisien a été un véritable poison pour les Marseillais, incapable de le stopper. Profitant des largesses défensives de l’OM, l’international portugais a été présent dans la construction des actions parisiennes avec 82 ballons touchés et seulement 6 pertes de balle. Passeur décisif sur l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé, l’ancien du Sporting aurait même pu être récompensé d’un but en fin de match mais sa frappe a touché la transversale du portier marseillais, Jeffrey de Lange. Dans cette rencontre, Nuno Mendes a été l’une des principales armes offensives des Rouge & Bleu avec 4 passes clés. Il a aussi été présent dans les duels (9 duels remportés sur 10, 9 ballons récupérés) et très juste techniquement (4 dribbles réussis sur 4, 95% de passes réussies), comme le rapporte le compte X Data’Scout. Une grosse performance de la part du joueur de 23 ans, déjà décisif face au RC Strasbourg (1-2) lors du match précédent.

Noté 8/10 par la rédaction de Canal Supporters, Nuno Mendes a également récolté la même note dans les quotidiens L’Equipe et Le Parisien. « Tout a semblé si facile pour le Portugais, dominant et menaçant jusqu’au bout (90e, 90e +1). Offensivement, sa vitesse a fait des dégâts considérables avec, à son crédit, une passe décisive pour Dembélé (12e). Défensivement, les Marseillais se sont heurtés à un mur. C’est lui qui récupère le ballon sur le 4e but parisien », a salué le quotidien sportif. Même constat du côté du journal francilien : « Il offre le premier but à Dembélé, signant sa 11e passe décisive sous le maillot parisien. Il est en forme olympique et a multiplié les sprints, ouvrant des brèches que ses partenaires n’ont pas toujours bien utilisées. Inépuisable, il trouve la transversale à la 90e. »

