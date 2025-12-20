PSG / OM – L’arbitre du Trophée des champions dévoilé

Le 8 janvier prochain, le PSG affrontera Marseille dans le cadre du Trophée des champions. L’arbitre de ce deuxième Classico de la saison a été désigné.

Vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, le PSG va défier son dauphin de la saison dernière, Marseille, lors du Trophée des champions. Comme lors de l’exercice précédent, ce trophée se jouera au cours de la saison, alors que d’habitude, il se joue une semaine avant l’ouverture de la Ligue 1. Le club de la capitale défiera les Phocéens au Koweït le 8 janvier prochain (19 heures, Ligue 1 +). Quelques semaines avant cette rencontre, l’arbitre qui officiera lors de ce Trophée des champions a été désigné.

Il arbitra pour la première fois un Trophée des champions

Il s’agit de Monsieur Thomas Leonard. Il sera assisté par Huseyin Okac et Ludovic Reyes. Guillaume Paradis officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bastien Dechepy et Julien Schmitt. L’homme en noir de 44 ans arbitra pour la première fois un Trophée des champions. Cette saison, Monsieur Leonard a été au sifflet d’un match du PSG, la victoire contre Auxerre lors de la sixième journée de Ligue 1 (2-0). Il a arbitré à deux reprises Marseille, lors de sa victoire à Lorient (4-0, 4e journée) et son nul contre Angers (2-2, 10e journée). En onze matches arbitrés cette saison, il a distribué 47 cartons jaunes et trois rouges. Il a également sifflé trois pénaltys.