PSG / OM – Le CUP milite pour la présence des supporters marseillais

Comme depuis plusieurs années, les supporters marseillais seront interdits de déplacement lors du Classique PSG / OM au Parc des Princes. Une décision qui scandalise le CUP.

Le 8 février prochain, le PSG accueillera l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Et comme depuis plusieurs saisons désormais, les supporters marseillais sont interdits de déplacement au Parc des Princes.

Face à cette décision, le Collectif Ultras Paris a décidé de hausser le ton dans un communiqué. Et le groupe de supporters parisiens milite pour la présence des supporters olympiens au Parc. « Jusqu’à quand ? À l’approche du match du 8 février, nous, supporters du Paris Saint-Germain, membres du Collectif Ultras Paris, appelons solennellement les autorités (in)compétentes à autoriser la venue des supporters marseillais au Parc des Princes. Nous interpellons directement : la Ligue de Football Professionnel, la Fédération Française de Football, la Préfecture de Police de Paris et nos clubs respectifs ! Malgré l’interdiction de déplacement qui a frappé les supporters parisiens au match aller et par le passé, nous défendons le principe de liberté de supporter son club partout où il joue. Les Classiques doivent redevenir de véritables chocs, joués dans un cadre organisé, encadré et dans le dialogue et avec les supporters des deux camps », a communiqué le CUP avant de poursuivre. « La situation actuelle fait de la France une exception incompréhensible : celle d’un pays où un Classique se joue sans supporters adverses, alors même que d’autres nations organisent des rencontres bien plus sensibles avec sérieux, courage et responsabilité. Il n’est pas trop tard pour agir. Il est encore possible de démontrer qu’en France, il existe une culture de l’organisation, de l’anticipation et du dialogue, plutôt qu’une politique systématique de l’interdiction. Nous affirmons clairement : nous sommes favorables à la venue des supporters marseillais à Paris et bien sûr au déplacement des supporters parisiens à Marseille. Le Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille doit redevenir un événement populaire, vivant et encadré, et non un symbole de renoncement (…) Comme toujours, nous nous tenons disponibles pour tout dialogue ou rencontre qui permettra d’avancer dans ce sens. Le football ne peut pas être confisqué par la peur ou l’inaction. Nous appelons les autorités à prendre leurs responsabilités. Malgré un PSG qui fait briller la France au niveau européen et mondial, notre football est en perdition: des clubs à l’agonie, des droits TV ridicules, des instances dépassées. La ferveur populaire des stades est la seule chose qui n’ait pas changé depuis des années; le jour où les stades seront vides, il sera trop tard. »

Communiqué du samedi 24 Janvier 2026.



Jusqu’à quand ?



Il est temps d’ouvrir le dialogue ! #PSGOM pic.twitter.com/Wq6pDiXKFD — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) January 24, 2026