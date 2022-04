PSG /OM – Le groupe marseillais pour le classico sans Milik

Alors que le PSG devra faire sans cinq joueurs, mais pourra compter sur la MNM et les retours d’Angel Di Maria, Keylor Navas et Marquinhos, Marseille avait une incertitude avant son déplacement au Parc des Princes ce soir (20h45, Prime Video). Blessé en sélection, Arkadiusz Milik était incertain pour ce classico. Annoncé forfait dans un premier temps, Jorge Sampaoli avait laissé un peu d’espoir aux supporters marseillais. Un espoir de courte durée puisque le Polonais ne figure pas dans le groupe dévoilé par l’entraîneur argentin. Steve Mandanda est bien présent et gardera les buts selon les informations de Téléfoot.

Le groupe marseillais

Gardiens (3) : Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu

Défenseurs (5) : Lirola, L. Peres, Caleta-Car, Salibar, Kolasinac

Milieux (6) : Rongier, Gerson, Kamara, Targhalline, Gueye, Guendouzi –

Attaquants (7) : Luis Henrique, Payet, Ünder, Harit, Ben Seghir, Dieng, Bakambu.